Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистые покупки валюты физлицами подскочили в 2,2 раза - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240611/valyuta-849082328.html
Чистые покупки валюты физлицами подскочили в 2,2 раза
Чистые покупки валюты физлицами подскочили в 2,2 раза - 11.06.2024, ПРАЙМ
Чистые покупки валюты физлицами подскочили в 2,2 раза
Чистые покупки валюты физлицами в РФ в мае подскочили в 2,2 раза - до 178,9 миллиарда рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T17:51+0300
2024-06-11T17:55+0300
покупка валюты
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физлицами в РФ в мае подскочили в 2,2 раза - до 178,9 миллиарда рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ."В мае, на фоне укрепления рубля и сезонного повышения спроса на валюту перед летними месяцами, нетто-покупки иностранной валюты населением увеличились в 2,2 раза, составив 178,9 миллиарда рублей (в апреле – 79,7 миллиарда; в мае 2023 года – 101,4 миллиарда рублей; в среднем в первые 4 месяца 2024 года физические лица приобретали иностранной валюты на 112 миллиарда рублей ежемесячно)", - говорится в обзоре.На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 107,4 миллиарда рублей, через крупнейшие банки – на 71,5 миллиарда, оценил ЦБ.
https://1prime.ru/20240611/ukaz-849051592.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
покупка валюты
покупка валюты, Банк России
17:51 11.06.2024 (обновлено: 17:55 11.06.2024)
 
Чистые покупки валюты физлицами подскочили в 2,2 раза

ЦБ: чистые покупки валюты физлицами в России в мае подскочили до 178,9 миллиарда рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физлицами в РФ в мае подскочили в 2,2 раза - до 178,9 миллиарда рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"В мае, на фоне укрепления рубля и сезонного повышения спроса на валюту перед летними месяцами, нетто-покупки иностранной валюты населением увеличились в 2,2 раза, составив 178,9 миллиарда рублей (в апреле – 79,7 миллиарда; в мае 2023 года – 101,4 миллиарда рублей; в среднем в первые 4 месяца 2024 года физические лица приобретали иностранной валюты на 112 миллиарда рублей ежемесячно)", - говорится в обзоре.
На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 107,4 миллиарда рублей, через крупнейшие банки – на 71,5 миллиарда, оценил ЦБ.
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Росфинмониторинг зафиксировал перевыполнение указа о продаже валюты
08:23
 
Банк Россиипокупка валюты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала