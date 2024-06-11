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Чистые покупки валюты физлицами подскочили в 2,2 раза

Чистые покупки валюты физлицами подскочили в 2,2 раза - 11.06.2024, ПРАЙМ

Чистые покупки валюты физлицами подскочили в 2,2 раза

Чистые покупки валюты физлицами в РФ в мае подскочили в 2,2 раза - до 178,9 миллиарда рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T17:51+0300

2024-06-11T17:51+0300

2024-06-11T17:55+0300

покупка валюты

банк россии

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Чистые покупки валюты физлицами в РФ в мае подскочили в 2,2 раза - до 178,9 миллиарда рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ."В мае, на фоне укрепления рубля и сезонного повышения спроса на валюту перед летними месяцами, нетто-покупки иностранной валюты населением увеличились в 2,2 раза, составив 178,9 миллиарда рублей (в апреле – 79,7 миллиарда; в мае 2023 года – 101,4 миллиарда рублей; в среднем в первые 4 месяца 2024 года физические лица приобретали иностранной валюты на 112 миллиарда рублей ежемесячно)", - говорится в обзоре.На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 107,4 миллиарда рублей, через крупнейшие банки – на 71,5 миллиарда, оценил ЦБ.

https://1prime.ru/20240611/ukaz-849051592.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

покупка валюты