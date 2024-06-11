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Российская водка нарастила продажи, вопреки санкциям, пишет СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Российская водка нарастила продажи, вопреки санкциям, пишет СМИ
Российская водка нарастила продажи, вопреки санкциям, пишет СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ
Российская водка нарастила продажи, вопреки санкциям, пишет СМИ
Мировой рынок водки в прошлом году захватили российские бренды, пишет газета РБК со ссылкой на рейтинг издания Drinks International. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T19:54+0300
2024-06-11T19:55+0300
экономика
водка
продажи
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Мировой рынок водки в прошлом году захватили российские бренды, пишет газета РБК со ссылкой на рейтинг издания Drinks International.Первое место по продажам заняла водка "Белая березка" от "Алкогольной сибирской группы" (АСГ). Ее сбыт составил 53,8 процента, до двух миллионов девятилитровых коробов. На втором месте стоит "Царская" от группы Ladoga. Ее прирост составил 43,8 процента, до 2,3 миллиона коробов. Следующим брендом является "Хаски" от АСГ. Ее продажи увеличились на 23,1 процента, до 1,6 миллиона коробов.Зарубежные водочные марки в 2023 году наоборот показали падение продаж. Так, водку Smirnoff компании Diageo покупали на 7,1 процента меньше, до 26 миллионов коробов. А Absolut от Pernod Ricard — на 8,5 процента, до 11,9 миллиона коробов.По данным РБК, увеличение количества продаж российской водки можно объяснить ростом их реализации в России. Именно отечественный рынок позволил "Белой березке" и "Хаски" выбиться в лидеры. На экспортных рынках драйвером роста объемов продаж "Белой березки" стало расширение представленности в странах Средней и Юго-Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке.Запад усилил антироссийские санкции после начала СВО на Украине. Это привело к повышению цен на бензин и продукты в Европе и США. Москва неоднократно повторяла, что Россия справится с давлением Запада. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.
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водка, продажи
Экономика, водка, продажи
19:54 11.06.2024 (обновлено: 19:55 11.06.2024)
 
Российская водка нарастила продажи, вопреки санкциям, пишет СМИ

РБК: "Белая березка", "Царская" и "Хаски" нарастили продажи до рекорда

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНе все напитки одинаково хороши
Не все напитки одинаково хороши - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Мировой рынок водки в прошлом году захватили российские бренды, пишет газета РБК со ссылкой на рейтинг издания Drinks International.
Первое место по продажам заняла водка "Белая березка" от "Алкогольной сибирской группы" (АСГ). Ее сбыт составил 53,8 процента, до двух миллионов девятилитровых коробов. На втором месте стоит "Царская" от группы Ladoga. Ее прирост составил 43,8 процента, до 2,3 миллиона коробов. Следующим брендом является "Хаски" от АСГ. Ее продажи увеличились на 23,1 процента, до 1,6 миллиона коробов.
Зарубежные водочные марки в 2023 году наоборот показали падение продаж. Так, водку Smirnoff компании Diageo покупали на 7,1 процента меньше, до 26 миллионов коробов. А Absolut от Pernod Ricard — на 8,5 процента, до 11,9 миллиона коробов.
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По данным РБК, увеличение количества продаж российской водки можно объяснить ростом их реализации в России. Именно отечественный рынок позволил "Белой березке" и "Хаски" выбиться в лидеры. На экспортных рынках драйвером роста объемов продаж "Белой березки" стало расширение представленности в странах Средней и Юго-Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке.
Запад усилил антироссийские санкции после начала СВО на Украине. Это привело к повышению цен на бензин и продукты в Европе и США. Москва неоднократно повторяла, что Россия справится с давлением Запада. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.
 
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