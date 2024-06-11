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Всемирный банк повысил прогноз роста мирового ВВП в 2024 году - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Всемирный банк повысил прогноз роста мирового ВВП в 2024 году
Всемирный банк повысил прогноз роста мирового ВВП в 2024 году - 11.06.2024, ПРАЙМ
Всемирный банк повысил прогноз роста мирового ВВП в 2024 году
Всемирный банк повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 году на 0,2 процентного пункта по сравнению с январской оценкой - до 2,6%, следует из... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:32+0300
2024-06-11T16:32+0300
экономика
мир
ввп
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 году на 0,2 процентного пункта по сравнению с январской оценкой - до 2,6%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации. Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года рост мирового ВВП в реальном выражении теперь ожидается на уровне 2,6%. Прогноз на 2025 год не изменился: по-прежнему ожидается рост на 2,7%. В 2026 году Всемирный банк прогнозирует рост мирового ВВП также на 2,7%. По итогам 2023 года международная организация оценила рост мировой экономики в 2,6%.
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мир, ввп, всемирный банк
Экономика, МИР, ВВП, Всемирный банк
16:32 11.06.2024
 
Всемирный банк повысил прогноз роста мирового ВВП в 2024 году

Всемирный банк повысил прогноз роста мирового ВВП в 2024 году до 2,6 процента

© Unsplah/Juliana KozoskiГлобус, мир
Глобус, мир
© Unsplah/Juliana Kozoski
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 году на 0,2 процентного пункта по сравнению с январской оценкой - до 2,6%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации.
Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года рост мирового ВВП в реальном выражении теперь ожидается на уровне 2,6%.
Прогноз на 2025 год не изменился: по-прежнему ожидается рост на 2,7%. В 2026 году Всемирный банк прогнозирует рост мирового ВВП также на 2,7%.
По итогам 2023 года международная организация оценила рост мировой экономики в 2,6%.
 
ЭкономикаМИРВВПВсемирный банк
 
 
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