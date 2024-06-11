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В Минтруде назвали сумму затрат на семейную налоговую выплату - 11.06.2024, ПРАЙМ
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В Минтруде назвали сумму затрат на семейную налоговую выплату
В Минтруде назвали сумму затрат на семейную налоговую выплату - 11.06.2024, ПРАЙМ
В Минтруде назвали сумму затрат на семейную налоговую выплату
Расходы на семейную налоговую выплату предварительно составят более 100 миллиардов рублей, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T11:51+0300
2024-06-11T11:51+0300
экономика
минтруд
выплаты
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Расходы на семейную налоговую выплату предварительно составят более 100 миллиардов рублей, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. Ранее в материалах Минфина РФ сообщалось, что семьи с детьми, имеющие доход не более 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый кэшбек. Фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6%, эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России. "По предварительным расчетам, семейная налоговая выплата затронет около 4 миллионов семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей. Расходы составят более 100 миллиардов рублей", - сказал Пудов во время заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина уточнила, что подход к назначению выплаты будет таким же, как при назначении единого пособия на ребенка от рождения до 17 лет. Однако сама семейная налоговая выплата не будет учитываться как доход для определения права на получение иных пособий. Семейная налоговая выплата вводится для россиян, у которых есть два и более детей до 18 лет или до 23 лет в случае, если ребенок учится очно. Выплата будет производиться за год, предшествующий году обращения за выплатой.
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минтруд, выплаты
Экономика, Минтруд, выплаты
11:51 11.06.2024
 
В Минтруде назвали сумму затрат на семейную налоговую выплату

Минтруд: семейная налоговая выплата потребует более 100 миллиардов рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинтруд России
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Расходы на семейную налоговую выплату предварительно составят более 100 миллиардов рублей, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.
Ранее в материалах Минфина РФ сообщалось, что семьи с детьми, имеющие доход не более 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый кэшбек. Фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6%, эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России.
"По предварительным расчетам, семейная налоговая выплата затронет около 4 миллионов семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей. Расходы составят более 100 миллиардов рублей", - сказал Пудов во время заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина уточнила, что подход к назначению выплаты будет таким же, как при назначении единого пособия на ребенка от рождения до 17 лет. Однако сама семейная налоговая выплата не будет учитываться как доход для определения права на получение иных пособий.
Семейная налоговая выплата вводится для россиян, у которых есть два и более детей до 18 лет или до 23 лет в случае, если ребенок учится очно. Выплата будет производиться за год, предшествующий году обращения за выплатой.
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