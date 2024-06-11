Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries разместил ЦФА на платформе Альфа-банка - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240611/wildberries-849063424.html
Wildberries разместил ЦФА на платформе Альфа-банка
Wildberries разместил ЦФА на платформе Альфа-банка - 11.06.2024, ПРАЙМ
Wildberries разместил ЦФА на платформе Альфа-банка
Маркетплейс Wildberries разместил цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе Альфа-банка на 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:31+0300
2024-06-11T12:31+0300
экономика
wildberries
альфа-банк
цфа
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_944904cec27875500a98b72855729cbc.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries разместил цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе Альфа-банка на 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка. "Шестого июня 2024 года Альфа-банк совместно с Wildberries провели один из крупнейших выпусков ЦФА на рынке для корпоративных и частных инвесторов. Эмитентом выступила ведущая международная цифровая платформа в сфере электронной коммерции и логистики Wildberries. Компания разместила цифровые финансовые активы в виде денежного требования на 3 миллиарда рублей, сроком на девять месяцев и фиксированным процентным доходом 17,5% годовых", - указывается в сообщении. Выпуск прошел на платформе Альфа-банка "А-Токен", где банк также выступил в роли консультанта и организатора. Среди инвесторов размещения юридические и физические лица, а также сам Альфа-банк, добавляется в сообщении. Уточняется, что платформа "А-Токен" позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала всем категориям инвесторов – частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. Wildberries —международная цифровая платформа в сфере электронной коммерции. Альфа-банк — крупнейший универсальный частный банк в России.
https://1prime.ru/20240605/tsfa-848871987.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8e6c91ccf11fe8659baeede447af51b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
wildberries, альфа-банк, цфа
Экономика, Wildberries, Альфа-банк, ЦФА
12:31 11.06.2024
 
Wildberries разместил ЦФА на платформе Альфа-банка

Wildberries разместил ЦФА на платформе Альфа-банка на три миллиарда рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries разместил цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе Альфа-банка на 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.
"Шестого июня 2024 года Альфа-банк совместно с Wildberries провели один из крупнейших выпусков ЦФА на рынке для корпоративных и частных инвесторов. Эмитентом выступила ведущая международная цифровая платформа в сфере электронной коммерции и логистики Wildberries. Компания разместила цифровые финансовые активы в виде денежного требования на 3 миллиарда рублей, сроком на девять месяцев и фиксированным процентным доходом 17,5% годовых", - указывается в сообщении.
Выпуск прошел на платформе Альфа-банка "А-Токен", где банк также выступил в роли консультанта и организатора.
Среди инвесторов размещения юридические и физические лица, а также сам Альфа-банк, добавляется в сообщении.
Уточняется, что платформа "А-Токен" позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала всем категориям инвесторов – частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка.
Wildberries —международная цифровая платформа в сфере электронной коммерции. Альфа-банк — крупнейший универсальный частный банк в России.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Минфин может разрешить бизнесу международные расчеты с ЦФА
5 июня, 20:11
 
ЭкономикаWildberriesАльфа-банкЦФА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала