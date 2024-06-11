https://1prime.ru/20240611/wildberries-849063424.html

Wildberries разместил ЦФА на платформе Альфа-банка

Wildberries разместил ЦФА на платформе Альфа-банка - 11.06.2024, ПРАЙМ

Wildberries разместил ЦФА на платформе Альфа-банка

Маркетплейс Wildberries разместил цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе Альфа-банка на 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T12:31+0300

2024-06-11T12:31+0300

2024-06-11T12:31+0300

экономика

wildberries

альфа-банк

цфа

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_944904cec27875500a98b72855729cbc.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries разместил цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе Альфа-банка на 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка. "Шестого июня 2024 года Альфа-банк совместно с Wildberries провели один из крупнейших выпусков ЦФА на рынке для корпоративных и частных инвесторов. Эмитентом выступила ведущая международная цифровая платформа в сфере электронной коммерции и логистики Wildberries. Компания разместила цифровые финансовые активы в виде денежного требования на 3 миллиарда рублей, сроком на девять месяцев и фиксированным процентным доходом 17,5% годовых", - указывается в сообщении. Выпуск прошел на платформе Альфа-банка "А-Токен", где банк также выступил в роли консультанта и организатора. Среди инвесторов размещения юридические и физические лица, а также сам Альфа-банк, добавляется в сообщении. Уточняется, что платформа "А-Токен" позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала всем категориям инвесторов – частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. Wildberries —международная цифровая платформа в сфере электронной коммерции. Альфа-банк — крупнейший универсальный частный банк в России.

https://1prime.ru/20240605/tsfa-848871987.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, альфа-банк, цфа