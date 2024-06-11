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Банк России: ЗПИФ не был обязан делать предложение акционерам Яндекса
Банк России: ЗПИФ не был обязан делать предложение акционерам Яндекса - 11.06.2024, ПРАЙМ
Банк России: ЗПИФ не был обязан делать предложение акционерам Яндекса
Банк России в ответ на обращение инвесторов, которые не попали под обмен и выкуп акций Yandex N.V, сообщил, что новый владелец "Яндекса" – ЗПИФ... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T18:37+0300
2024-06-11T18:37+0300
2024-06-11T18:49+0300
yandex n.v
яндекс
банк россии
зпиф
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Банк России в ответ на обращение инвесторов, которые не попали под обмен и выкуп акций Yandex N.V, сообщил, что новый владелец "Яндекса" – ЗПИФ "Консорциум.Первый" - не был обязан делать предложение миноритариям голландской компании. Документ был опубликован в чате инициативной группы миноритариев Yandex N.V. "Ни АО "СОЛИД Менеджмент" и находящийся под его управлением ЗПИФ "Консорциум.Первый", ни МКПАО "Яндекс" не являются лицами, обязанными по ценным бумагам компании Яндекс N.V. – иностранного юридического лица, условия и порядок продажи акций которого определены меморандумом. В соответствии с законодательством Российской Федерации данные лица не обязаны осуществлять приобретение или выкуп ценных бумаг компании Яндекс Н.В.", - говорится в письме. Также регулятор обратил внимание, что инвестиции на фондовом рынке сопряжены с рисками частичной или полной потери вложенных средств. "Ранее Банк России предупреждал о том, что инвесторам необходимо учитывать различные риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов при их покупке на внебиржевом рынке", - указал он, отметив, что инвесторы должны с должной осмотрительностью подходить к инвестициям. Ранее ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил добровольное предложение по обмену и выкупу акций Yandeх N.V., учет которых ведется в российских депозитариях. Всего в рамках обмена и выкупа ЗПИФ "Консорциум. Первый" рассчитывает получить не более 107,7 миллиона акций Yandex N.V. Предложение по обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" с коэффициентом 1:1 распространяется на ценные бумаги, которые были приобретены на Московской бирже или "СПБ бирже", а также на бумаги, которые были приобретены за пределами РФ и переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно. Продать свои бумаги смогут владельцы акций Yandeх N.V., которые куплены за рубежом, но переведены в российские депозитарии до 30 ноября 2023 года. Цена продажи - 1 251,8 рубля за акцию Yandex N.V. Такие параметры соответствуют "цене сделки по покупке консорциумом инвесторов бизнеса Яндекса", сообщал ЗПИФ. Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владелец новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ПРАЙМ
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yandex n.v, яндекс, банк россии, зпиф
Yandex N.V, Яндекс, Банк России, ЗПИФ
Банк России: ЗПИФ не был обязан делать предложение акционерам Яндекса
Банк России: новые владельцы "Яндекса" не были обязаны менять и выкупать акции Yandex N.V.
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Банк России в ответ на обращение инвесторов, которые не попали под обмен и выкуп акций Yandex N.V, сообщил, что новый владелец "Яндекса" – ЗПИФ "Консорциум.Первый" - не был обязан делать предложение миноритариям голландской компании. Документ был опубликован в чате инициативной группы миноритариев Yandex N.V.
"Ни АО "СОЛИД Менеджмент" и находящийся под его управлением ЗПИФ "Консорциум.Первый", ни МКПАО "Яндекс" не являются лицами, обязанными по ценным бумагам компании Яндекс N.V. – иностранного юридического лица, условия и порядок продажи акций которого определены меморандумом. В соответствии с законодательством Российской Федерации данные лица не обязаны осуществлять приобретение или выкуп ценных бумаг компании Яндекс Н.В.", - говорится в письме.
Также регулятор обратил внимание, что инвестиции на фондовом рынке сопряжены с рисками частичной или полной потери вложенных средств. "Ранее Банк России предупреждал о том, что инвесторам необходимо учитывать различные риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов при их покупке на внебиржевом рынке", - указал он, отметив, что инвесторы должны с должной осмотрительностью подходить к инвестициям.
Ранее ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил добровольное предложение по обмену и выкупу акций Yandeх N.V., учет которых ведется в российских депозитариях. Всего в рамках обмена и выкупа ЗПИФ "Консорциум. Первый" рассчитывает получить не более 107,7 миллиона акций Yandex N.V.
Основной акционер "Яндекса" продлит сбор заявок на обмен бумаг Yandex N.V.
Предложение по обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" с коэффициентом 1:1 распространяется на ценные бумаги, которые были приобретены на Московской бирже или "СПБ бирже", а также на бумаги, которые были приобретены за пределами РФ и переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно.
Продать свои бумаги смогут владельцы акций Yandeх N.V., которые куплены за рубежом, но переведены в российские депозитарии до 30 ноября 2023 года. Цена продажи - 1 251,8 рубля за акцию Yandex N.V. Такие параметры соответствуют "цене сделки по покупке консорциумом инвесторов бизнеса Яндекса", сообщал ЗПИФ.
Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владелец новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.