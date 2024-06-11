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Банк России: ЗПИФ не был обязан делать предложение акционерам Яндекса

Банк России: ЗПИФ не был обязан делать предложение акционерам Яндекса - 11.06.2024, ПРАЙМ

Банк России: ЗПИФ не был обязан делать предложение акционерам Яндекса

Банк России в ответ на обращение инвесторов, которые не попали под обмен и выкуп акций Yandex N.V, сообщил, что новый владелец "Яндекса" – ЗПИФ... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T18:37+0300

2024-06-11T18:37+0300

2024-06-11T18:49+0300

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Банк России в ответ на обращение инвесторов, которые не попали под обмен и выкуп акций Yandex N.V, сообщил, что новый владелец "Яндекса" – ЗПИФ "Консорциум.Первый" - не был обязан делать предложение миноритариям голландской компании. Документ был опубликован в чате инициативной группы миноритариев Yandex N.V. "Ни АО "СОЛИД Менеджмент" и находящийся под его управлением ЗПИФ "Консорциум.Первый", ни МКПАО "Яндекс" не являются лицами, обязанными по ценным бумагам компании Яндекс N.V. – иностранного юридического лица, условия и порядок продажи акций которого определены меморандумом. В соответствии с законодательством Российской Федерации данные лица не обязаны осуществлять приобретение или выкуп ценных бумаг компании Яндекс Н.В.", - говорится в письме. Также регулятор обратил внимание, что инвестиции на фондовом рынке сопряжены с рисками частичной или полной потери вложенных средств. "Ранее Банк России предупреждал о том, что инвесторам необходимо учитывать различные риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов при их покупке на внебиржевом рынке", - указал он, отметив, что инвесторы должны с должной осмотрительностью подходить к инвестициям. Ранее ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил добровольное предложение по обмену и выкупу акций Yandeх N.V., учет которых ведется в российских депозитариях. Всего в рамках обмена и выкупа ЗПИФ "Консорциум. Первый" рассчитывает получить не более 107,7 миллиона акций Yandex N.V. Предложение по обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" с коэффициентом 1:1 распространяется на ценные бумаги, которые были приобретены на Московской бирже или "СПБ бирже", а также на бумаги, которые были приобретены за пределами РФ и переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно. Продать свои бумаги смогут владельцы акций Yandeх N.V., которые куплены за рубежом, но переведены в российские депозитарии до 30 ноября 2023 года. Цена продажи - 1 251,8 рубля за акцию Yandex N.V. Такие параметры соответствуют "цене сделки по покупке консорциумом инвесторов бизнеса Яндекса", сообщал ЗПИФ. Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владелец новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

yandex n.v, яндекс, банк россии, зпиф