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Банк России: ЗПИФ не был обязан делать предложение акционерам Яндекса - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Банк России: ЗПИФ не был обязан делать предложение акционерам Яндекса
Банк России: ЗПИФ не был обязан делать предложение акционерам Яндекса - 11.06.2024, ПРАЙМ
Банк России: ЗПИФ не был обязан делать предложение акционерам Яндекса
Банк России в ответ на обращение инвесторов, которые не попали под обмен и выкуп акций Yandex N.V, сообщил, что новый владелец "Яндекса" – ЗПИФ... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T18:37+0300
2024-06-11T18:49+0300
yandex n.v
яндекс
банк россии
зпиф
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Банк России в ответ на обращение инвесторов, которые не попали под обмен и выкуп акций Yandex N.V, сообщил, что новый владелец "Яндекса" – ЗПИФ "Консорциум.Первый" - не был обязан делать предложение миноритариям голландской компании. Документ был опубликован в чате инициативной группы миноритариев Yandex N.V. "Ни АО "СОЛИД Менеджмент" и находящийся под его управлением ЗПИФ "Консорциум.Первый", ни МКПАО "Яндекс" не являются лицами, обязанными по ценным бумагам компании Яндекс N.V. – иностранного юридического лица, условия и порядок продажи акций которого определены меморандумом. В соответствии с законодательством Российской Федерации данные лица не обязаны осуществлять приобретение или выкуп ценных бумаг компании Яндекс Н.В.", - говорится в письме. Также регулятор обратил внимание, что инвестиции на фондовом рынке сопряжены с рисками частичной или полной потери вложенных средств. "Ранее Банк России предупреждал о том, что инвесторам необходимо учитывать различные риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов при их покупке на внебиржевом рынке", - указал он, отметив, что инвесторы должны с должной осмотрительностью подходить к инвестициям. Ранее ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил добровольное предложение по обмену и выкупу акций Yandeх N.V., учет которых ведется в российских депозитариях. Всего в рамках обмена и выкупа ЗПИФ "Консорциум. Первый" рассчитывает получить не более 107,7 миллиона акций Yandex N.V. Предложение по обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" с коэффициентом 1:1 распространяется на ценные бумаги, которые были приобретены на Московской бирже или "СПБ бирже", а также на бумаги, которые были приобретены за пределами РФ и переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно. Продать свои бумаги смогут владельцы акций Yandeх N.V., которые куплены за рубежом, но переведены в российские депозитарии до 30 ноября 2023 года. Цена продажи - 1 251,8 рубля за акцию Yandex N.V. Такие параметры соответствуют "цене сделки по покупке консорциумом инвесторов бизнеса Яндекса", сообщал ЗПИФ. Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владелец новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
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yandex n.v, яндекс, банк россии, зпиф
Yandex N.V, Яндекс, Банк России, ЗПИФ
18:37 11.06.2024 (обновлено: 18:49 11.06.2024)
 
Банк России: ЗПИФ не был обязан делать предложение акционерам Яндекса

Банк России: новые владельцы "Яндекса" не были обязаны менять и выкупать акции Yandex N.V.

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Банк России в ответ на обращение инвесторов, которые не попали под обмен и выкуп акций Yandex N.V, сообщил, что новый владелец "Яндекса" – ЗПИФ "Консорциум.Первый" - не был обязан делать предложение миноритариям голландской компании. Документ был опубликован в чате инициативной группы миноритариев Yandex N.V.
"Ни АО "СОЛИД Менеджмент" и находящийся под его управлением ЗПИФ "Консорциум.Первый", ни МКПАО "Яндекс" не являются лицами, обязанными по ценным бумагам компании Яндекс N.V. – иностранного юридического лица, условия и порядок продажи акций которого определены меморандумом. В соответствии с законодательством Российской Федерации данные лица не обязаны осуществлять приобретение или выкуп ценных бумаг компании Яндекс Н.В.", - говорится в письме.
Также регулятор обратил внимание, что инвестиции на фондовом рынке сопряжены с рисками частичной или полной потери вложенных средств. "Ранее Банк России предупреждал о том, что инвесторам необходимо учитывать различные риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов при их покупке на внебиржевом рынке", - указал он, отметив, что инвесторы должны с должной осмотрительностью подходить к инвестициям.
Ранее ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил добровольное предложение по обмену и выкупу акций Yandeх N.V., учет которых ведется в российских депозитариях. Всего в рамках обмена и выкупа ЗПИФ "Консорциум. Первый" рассчитывает получить не более 107,7 миллиона акций Yandex N.V.
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Предложение по обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" с коэффициентом 1:1 распространяется на ценные бумаги, которые были приобретены на Московской бирже или "СПБ бирже", а также на бумаги, которые были приобретены за пределами РФ и переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно.
Продать свои бумаги смогут владельцы акций Yandeх N.V., которые куплены за рубежом, но переведены в российские депозитарии до 30 ноября 2023 года. Цена продажи - 1 251,8 рубля за акцию Yandex N.V. Такие параметры соответствуют "цене сделки по покупке консорциумом инвесторов бизнеса Яндекса", сообщал ЗПИФ.
Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владелец новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
 
Yandex N.VЯндексБанк РоссииЗПИФ
 
 
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