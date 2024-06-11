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Доля юаня на биржевом рынке России обновила максимум в мае

Доля юаня на биржевом рынке России обновила максимум в мае - 11.06.2024, ПРАЙМ

Доля юаня на биржевом рынке России обновила максимум в мае

Доля юаня на биржевом валютном рынке в мае обновила максимум, достигнув 53,6%, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T17:49+0300

2024-06-11T17:49+0300

2024-06-11T17:54+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Доля юаня на биржевом валютном рынке в мае обновила максимум, достигнув 53,6%, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ."Значимость юаня на валютном рынке продолжает расти. В мае доля юаня в очередной раз обновила максимум в структуре биржевого валютного рынка, достигнув 53,6%. На внебиржевом рынке она выросла на 1,3 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, до 39,2%. При этом доля "токсичных" валют на бирже снизилась на 0,2 процентного пункта, до 45,9%, во внебиржевом сегменте – на 1,7 процентного пункта, до 55,4%", - говорится в обзоре."Уменьшение значимости "токсичных" валют на валютном рынке было обусловлено снижением объема торгов с евро в связи с тем, что сократилось его использование в расчетах во внешнеэкономической деятельности. В мае доля евро в обороте торгов на биржевом и внебиржевом рынках уменьшилась на 2,8 и 2,1 процентного пункта соответственно (до 10,8 и 9,2%) по сравнению с предыдущим месяцем и достигла минимальных значений с 2022 года", - также говорится в обзоре.

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