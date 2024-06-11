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Росфинмониторинг усовершенствует систему заморозки активов террористов

Росфинмониторинг усовершенствует систему заморозки активов террористов - 11.06.2024, ПРАЙМ

Росфинмониторинг усовершенствует систему заморозки активов террористов

Росфинмониторинг после теракта в "Крокус сити холле" разрабатывает пакет поправок, предусматривающий совершенствование системы замораживания активов террористов | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T05:58+0300

2024-06-11T05:58+0300

2024-06-11T05:59+0300

экономика

росфинмониторинг

терроризм

активы

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Росфинмониторинг после теракта в "Крокус сити холле" разрабатывает пакет поправок, предусматривающий совершенствование системы замораживания активов террористов и связанных с ними лиц, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд. "Среди основных приоритетных направлений выделяется, в первую очередь, дальнейшее совершенствование системы борьбы с финансированием терроризма. Мы понимаем, что с учетом последних трагических событий система нуждается в определенной донастройке", - ответил Негляд на вопрос о приоритетных направлениях работы ведомства в текущем году. "Мы готовим пакет дополнительных законодательных мер. Речь идет о совершенствовании системы замораживания активов террористов, связанных с ними лиц, а также о более плотном привлечении к этой работе российских юридических лиц и даже в отдельных случаях - физических лиц (чтобы граждане были более информированы и не предоставляли средства лицам, связанным с терроризмом). Пакет поправок сейчас разрабатывается, после чего будет проходить его публичное обсуждение", - рассказал Негляд. Кроме того, отметил он, Росфинмониторинг плотно работает с финансовыми разведками стран СНГ, а также с коллегами из-за рубежа по вопросам совершенствования обмена информацией в целях предотвращения финансирования терроризма. При этом замглавы Росфинмониторинга подчеркнул, что финансирование терроризма остается реальной угрозой, которая не снижается. "Об этом говорит и динамика пополнения перечня террористов и экстремистов, который мы администрируем. Если в 2022 году в него было включено более 1600 организаций и физических лиц, то в 2023 году - более 1800, а за не полные полгода в 2024 году – уже свыше 900", - пояснил Негляд. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус сити холл" полностью сгорел. В конце апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта в "Крокус сити холле" шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в его организации участвовали граждане нескольких стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росфинмониторинг, терроризм, активы