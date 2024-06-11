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Было ошибкой. Америке предрекли проигрыш в еще одной войне - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Было ошибкой. Америке предрекли проигрыш в еще одной войне
Было ошибкой. Америке предрекли проигрыш в еще одной войне - 11.06.2024, ПРАЙМ
Было ошибкой. Америке предрекли проигрыш в еще одной войне
Запад начинает осознавать, что втягивать Украину в войну было ошибкой, но США не остановятся и аналогичным способом займутся Тайванем. В итоге они просто... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:29+0300
2024-06-11T12:49+0300
политика
сша
украина
тайвань
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Запад начинает осознавать, что втягивать Украину в войну было ошибкой, но США не остановятся и аналогичным способом займутся Тайванем. В итоге они просто проиграют еще одну войну, заявил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии, полковник в отставке Жак Бо.По его мнению, Запад сделал ошибку, когда решил "втянуть Украину в конфликт в 2022 году - или даже, скорее, в 2021-м, ведь все началось еще тогда". Теперь же Запад, как считает полковник, втягивает в войну Тайвань, - и это он тоже называет "неправильным".Сегодня Украина остается в стороне, "потому что она проиграла", отметил Бо и добавил, что к настоящему моменту Запад уже понял, что "с ней у него ничего не вышло".При этом он выразил уверенность, что западные государства продолжат "в некоторой степени" поддерживать Киев. Однако они, на взгляд Бо, "будут продолжать делать это без всякой надежды, что их поддержка принесет хоть какие-то изменения".После же этого Запад абсолютно то же самое проделает с Тайванем и в итоге получит аналогичный результат: "Что они сделали с Украиной и Россией, они будут делать с Тайванем и Китаем. Но, на мой взгляд, США просто проиграют еще одну войну".
https://1prime.ru/20240527/tayvan-848533084.html
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сша, украина, тайвань
Политика, США, УКРАИНА, ТАЙВАНЬ
12:29 11.06.2024 (обновлено: 12:49 11.06.2024)
 
Было ошибкой. Америке предрекли проигрыш в еще одной войне

Полковник Жак Бо: США "превратят" Тайвань в Украину — и проиграют еще одну войну

© Фото : Official White House/Cameron SmithПресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер и координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер и координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© Фото : Official White House/Cameron Smith
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Запад начинает осознавать, что втягивать Украину в войну было ошибкой, но США не остановятся и аналогичным способом займутся Тайванем. В итоге они просто проиграют еще одну войну, заявил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии, полковник в отставке Жак Бо.
По его мнению, Запад сделал ошибку, когда решил "втянуть Украину в конфликт в 2022 году - или даже, скорее, в 2021-м, ведь все началось еще тогда". Теперь же Запад, как считает полковник, втягивает в войну Тайвань, - и это он тоже называет "неправильным".
Сегодня Украина остается в стороне, "потому что она проиграла", отметил Бо и добавил, что к настоящему моменту Запад уже понял, что "с ней у него ничего не вышло".
При этом он выразил уверенность, что западные государства продолжат "в некоторой степени" поддерживать Киев. Однако они, на взгляд Бо, "будут продолжать делать это без всякой надежды, что их поддержка принесет хоть какие-то изменения".
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Не как Украине. В США обещали поставить Тайваню новое оружие
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После же этого Запад абсолютно то же самое проделает с Тайванем и в итоге получит аналогичный результат: "Что они сделали с Украиной и Россией, они будут делать с Тайванем и Китаем. Но, на мой взгляд, США просто проиграют еще одну войну".
 
ПолитикаСШАУКРАИНАТАЙВАНЬ
 
 
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