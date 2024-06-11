https://1prime.ru/20240611/zapad-849063038.html

Было ошибкой. Америке предрекли проигрыш в еще одной войне

Было ошибкой. Америке предрекли проигрыш в еще одной войне - 11.06.2024, ПРАЙМ

Было ошибкой. Америке предрекли проигрыш в еще одной войне

Запад начинает осознавать, что втягивать Украину в войну было ошибкой, но США не остановятся и аналогичным способом займутся Тайванем. В итоге они просто... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T12:29+0300

2024-06-11T12:29+0300

2024-06-11T12:49+0300

политика

сша

украина

тайвань

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Запад начинает осознавать, что втягивать Украину в войну было ошибкой, но США не остановятся и аналогичным способом займутся Тайванем. В итоге они просто проиграют еще одну войну, заявил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии, полковник в отставке Жак Бо.По его мнению, Запад сделал ошибку, когда решил "втянуть Украину в конфликт в 2022 году - или даже, скорее, в 2021-м, ведь все началось еще тогда". Теперь же Запад, как считает полковник, втягивает в войну Тайвань, - и это он тоже называет "неправильным".Сегодня Украина остается в стороне, "потому что она проиграла", отметил Бо и добавил, что к настоящему моменту Запад уже понял, что "с ней у него ничего не вышло".При этом он выразил уверенность, что западные государства продолжат "в некоторой степени" поддерживать Киев. Однако они, на взгляд Бо, "будут продолжать делать это без всякой надежды, что их поддержка принесет хоть какие-то изменения".После же этого Запад абсолютно то же самое проделает с Тайванем и в итоге получит аналогичный результат: "Что они сделали с Украиной и Россией, они будут делать с Тайванем и Китаем. Но, на мой взгляд, США просто проиграют еще одну войну".

https://1prime.ru/20240527/tayvan-848533084.html

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сша, украина, тайвань