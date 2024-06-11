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В России зафиксировали сокращение числа подозрительных операций с золотом

В России зафиксировали сокращение числа подозрительных операций с золотом - 11.06.2024, ПРАЙМ

В России зафиксировали сокращение числа подозрительных операций с золотом

Объемы подозрительных операций с золотом остаются на высоком уровне, однако Росфинмониторинг фиксирует некоторое снижение, сообщил РИА Новости на полях... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T06:16+0300

2024-06-11T06:16+0300

2024-06-11T06:17+0300

экономика

росфинмониторинг

операции

золото

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Объемы подозрительных операций с золотом остаются на высоком уровне, однако Росфинмониторинг фиксирует некоторое снижение, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд. "В этом году уже пошло снижение. Благодаря мерам, которые принимались на межведомственном уровне - Минфином, Федеральной пробирной палатой, Банком России. Мы ориентировали кредитные организации, другие ведомства. Сейчас подозрительных операций становится меньше, но пока еще уровень высокий, поэтому меры будут еще приниматься", - рассказал Негляд. "Интерес к золоту связан с его высокой ликвидностью. С этим же можно связать интерес в тех целях, о которых я сказал - это и попытка вложить средства без проверки источника происхождения в такой ликвидный актив, и в том числе переместить физически в другую юрисдикцию", - сказал Негляд. При этом с серебром такая тенденция не наблюдается в силу того, что оно значительно менее ликвидное, отметил Негляд. "Даже физически серебро занимает достаточно большой объем при небольшой стоимости", - добавил он. Замглавы Росфинмониторинга также напомнил, что работает государственная информационная система контроля за оборотом драгметаллов и драгкамней – Государственная интегрированная информационная система драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИС ДМДК). Как отметил Негляд, сейчас одна из мер – расширение состава информации о сторонах сделки, которая попадает в эту систему, в том числе когда участниками операции являются физические лица, что также позволит повысить прозрачность. В конце апреля заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин РФ разработал ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота физическими лицами из страны. Как он отмечал, планируется расширить перечень информации, которая будет поступать в ГИС ДМДК. За вывозом золота физическими лицами будет обеспечен госконтроль. Замминистра подчеркнул, что основной маршрут вывоза - аэропорты, так как через аэропути риск меньше. По данным Росфинмониторинга, в прошлом году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. Как отмечал Негляд, граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. Осенью Моисеев рассказывал, что ФТС России даже предложила ввести ограничение на экспорт золота физлицами. В свою очередь Банк России намерен дополнить перечень признаков подозрительных операций для банков, внеся в него критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них. Проект о дополнении соответствующего перечня скоро будет согласован, сообщил Негляд в беседе с РИА Новости. "Относительно проекта о критериях подозрительных операций - он сейчас находится на финальной стадии согласования", - сказал Негляд. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20240523/zoloto-848437023.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росфинмониторинг, операции, золото