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"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России

"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России - 12.06.2024, ПРАЙМ

"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России

Союзники Киева должны направить замороженные активы Российской Федерации на помощь Украине. Такое заявление на своей странице в соцсети Х сделал премьер-министр | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T12:20+0300

2024-06-12T12:20+0300

2024-06-12T12:20+0300

экономика

эстония

замороженные российские активы

украина

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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Союзники Киева должны направить замороженные активы Российской Федерации на помощь Украине. Такое заявление на своей странице в соцсети Х сделал премьер-министр Эстонии Кая Каллас.Как подчеркнула Каллас, "в конечном итоге России придется заплатить за причиненный ущерб".Премьер отметила, что эстонский парламент принял закон, позволяющий передать замороженные российские активы Украине, и выразила надежду, что Эстония "станет примером для остальных".О том, что эстонский президент Алар Карис подписал закон, позволяющий направить замороженные активы Российской Федерации на помощь Украине, стало известно в мае. Тогда многие юристы увидели в этом законе противоречие конституции Эстонии, другие считали, что эстонский президент решит не подписывать этот документ.После начала специальной военной операции на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили порядка половины валютных резервов Российской Федерации – около €300 млрд. Из них примерно €200 млрд находятся в Евросоюзе, главным образом в Бельгии - на счетах расчетно-клиринговой системы Euroclear.

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эстония

украина

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эстония, замороженные российские активы, украина