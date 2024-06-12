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"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России - 12.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240612/aktivy-849097441.html
"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России
"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России - 12.06.2024, ПРАЙМ
"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России
Союзники Киева должны направить замороженные активы Российской Федерации на помощь Украине. Такое заявление на своей странице в соцсети Х сделал премьер-министр | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T12:20+0300
2024-06-12T12:20+0300
экономика
эстония
замороженные российские активы
украина
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Союзники Киева должны направить замороженные активы Российской Федерации на помощь Украине. Такое заявление на своей странице в соцсети Х сделал премьер-министр Эстонии Кая Каллас.Как подчеркнула Каллас, "в конечном итоге России придется заплатить за причиненный ущерб".Премьер отметила, что эстонский парламент принял закон, позволяющий передать замороженные российские активы Украине, и выразила надежду, что Эстония "станет примером для остальных".О том, что эстонский президент Алар Карис подписал закон, позволяющий направить замороженные активы Российской Федерации на помощь Украине, стало известно в мае. Тогда многие юристы увидели в этом законе противоречие конституции Эстонии, другие считали, что эстонский президент решит не подписывать этот документ.После начала специальной военной операции на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили порядка половины валютных резервов Российской Федерации – около €300 млрд. Из них примерно €200 млрд находятся в Евросоюзе, главным образом в Бельгии - на счетах расчетно-клиринговой системы Euroclear.
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эстония, замороженные российские активы, украина
Экономика, ЭСТОНИЯ, замороженные российские активы, УКРАИНА
12:20 12.06.2024
 
"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России

Каллас: союзники Киева должны направить замороженные активы РФ на помощь Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Союзники Киева должны направить замороженные активы Российской Федерации на помощь Украине. Такое заявление на своей странице в соцсети Х сделал премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Как подчеркнула Каллас, "в конечном итоге России придется заплатить за причиненный ущерб".
Премьер отметила, что эстонский парламент принял закон, позволяющий передать замороженные российские активы Украине, и выразила надежду, что Эстония "станет примером для остальных".
О том, что эстонский президент Алар Карис подписал закон, позволяющий направить замороженные активы Российской Федерации на помощь Украине, стало известно в мае. Тогда многие юристы увидели в этом законе противоречие конституции Эстонии, другие считали, что эстонский президент решит не подписывать этот документ.
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Эстония передаст Украине установки и ракеты ЗРК Mistral, сообщили СМИ
Вчера, 15:11
После начала специальной военной операции на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили порядка половины валютных резервов Российской Федерации – около €300 млрд. Из них примерно €200 млрд находятся в Евросоюзе, главным образом в Бельгии - на счетах расчетно-клиринговой системы Euroclear.
 
ЭкономикаЭСТОНИЯзамороженные российские активыУКРАИНА
 
 
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