https://1prime.ru/20240612/aktivy-849097441.html
"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России
"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России - 12.06.2024, ПРАЙМ
"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России
Союзники Киева должны направить замороженные активы Российской Федерации на помощь Украине. Такое заявление на своей странице в соцсети Х сделал премьер-министр | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T12:20+0300
2024-06-12T12:20+0300
2024-06-12T12:20+0300
экономика
эстония
замороженные российские активы
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg
МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Союзники Киева должны направить замороженные активы Российской Федерации на помощь Украине. Такое заявление на своей странице в соцсети Х сделал премьер-министр Эстонии Кая Каллас.Как подчеркнула Каллас, "в конечном итоге России придется заплатить за причиненный ущерб".Премьер отметила, что эстонский парламент принял закон, позволяющий передать замороженные российские активы Украине, и выразила надежду, что Эстония "станет примером для остальных".О том, что эстонский президент Алар Карис подписал закон, позволяющий направить замороженные активы Российской Федерации на помощь Украине, стало известно в мае. Тогда многие юристы увидели в этом законе противоречие конституции Эстонии, другие считали, что эстонский президент решит не подписывать этот документ.После начала специальной военной операции на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили порядка половины валютных резервов Российской Федерации – около €300 млрд. Из них примерно €200 млрд находятся в Евросоюзе, главным образом в Бельгии - на счетах расчетно-клиринговой системы Euroclear.
https://1prime.ru/20240611/mistral-849070069.html
эстония
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_157:0:1482:994_1920x0_80_0_0_04fa0682ef3c686546bbb8a7bd2f2353.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, замороженные российские активы, украина
Экономика, ЭСТОНИЯ, замороженные российские активы, УКРАИНА
"Придется платить": премьер Эстонии предложила зловещий план против России
Каллас: союзники Киева должны направить замороженные активы РФ на помощь Украине
МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ.
Союзники Киева должны направить замороженные активы Российской Федерации на помощь Украине. Такое заявление на своей странице в соцсети Х
сделал премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Как подчеркнула Каллас, "в конечном итоге России придется заплатить за причиненный ущерб".
Премьер отметила, что эстонский парламент принял закон, позволяющий передать замороженные российские активы Украине, и выразила надежду, что Эстония "станет примером для остальных".
О том, что эстонский президент Алар Карис подписал закон, позволяющий направить замороженные активы Российской Федерации на помощь Украине, стало известно в мае. Тогда многие юристы увидели в этом законе противоречие конституции Эстонии, другие считали, что эстонский президент решит не подписывать этот документ.
Эстония передаст Украине установки и ракеты ЗРК Mistral, сообщили СМИ
После начала специальной военной операции на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили порядка половины валютных резервов Российской Федерации – около €300 млрд. Из них примерно €200 млрд находятся в Евросоюзе, главным образом в Бельгии - на счетах расчетно-клиринговой системы Euroclear.