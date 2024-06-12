Дыру в бюджете сузили втрое. Но есть неприятные новости

МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Согласно обнародованным Минфином данным, дефицит бюджета России в январе-мае составил 983 миллиардов рублей, или 0,5 процента ВВП. Это в три раза меньше по сравнению с более чем тремя триллионами рублей, или 1,8% от ВВП, за тот же период прошлого года. С чем связано такое сокращение? Прежде всего, следует отметить улучшение функционирования налоговой системы.Вторая причина – умелая экономия, которая позволила сократить бюджетные расходы.Важное значение имеют и проводимые государством антикоррупционные меры: усиление борьбы с коррупцией и повышение прозрачности государственных закупок и проектов.Однако достичь бездефицитного или профицитного бюджета в России просто так не получится. Это требует комплексного подхода, включающего диверсификацию экономики, улучшение налоговой системы, оптимизацию расходов, усиление борьбы с коррупцией и создание благоприятного инвестиционного климата. Рассмотрим эти пункты подробно.Улучшение инвестиционного климатаАнтикоррупционные мерыЭффективная налоговая системаФинансовая дисциплина и контроль за расходамиДиверсификация экономикиУлучшение геополитической обстановки, возвращение высоких доходов от экспорта энергоресурсовРост мировых цен на нефть и газТолько при выполнении всех этих условий можно рассчитывать на устойчивое улучшение бюджетной ситуации.Эксперт экономического факультета РУДН Ярослав Дубенков
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Согласно обнародованным Минфином данным, дефицит бюджета России в январе-мае составил 983 миллиардов рублей, или 0,5 процента ВВП. Это в три раза меньше по сравнению с более чем тремя триллионами рублей, или 1,8% от ВВП, за тот же период прошлого года. С чем связано такое сокращение? Прежде всего, следует отметить улучшение функционирования налоговой системы.
Борьба с уклонением от налогов. Ужесточение налогового контроля и снижение уровня теневой экономики привели к увеличению налоговых поступлений.
Оптимизация налогообложения. Введение налоговых новаций и донастройка налоговой системы способствовали росту бюджетных доходов.
Вторая причина – умелая экономия, которая позволила сократить бюджетные расходы.
Оптимизация государственных расходов. Проведение аудита государственных программ и проектов, сокращение финансирования неэффективных и малозначимых.
Снижение социальных выплат. В некоторых случаях было произведено перераспределение или сокращение социальных выплат, что также уменьшило расходы бюджета.
Важное значение имеют и проводимые государством антикоррупционные меры: усиление борьбы с коррупцией и повышение прозрачности государственных закупок и проектов.
Однако достичь бездефицитного или профицитного бюджета в России просто так не получится. Это требует комплексного подхода, включающего диверсификацию экономики, улучшение налоговой системы, оптимизацию расходов, усиление борьбы с коррупцией и создание благоприятного инвестиционного климата. Рассмотрим эти пункты подробно.
Улучшение инвестиционного климата
Привлечение иностранных и внутренних инвестиций. Создание благоприятных условий для бизнеса, защита прав собственности, снижение административных барьеров.
Поддержка малого и среднего бизнеса. Упрощение процедуры регистрации, налогообложения и отчетности для малого и среднего бизнеса, предоставление финансовой поддержки.
Антикоррупционные меры
Снижение уровня коррупции. Усиление мер по борьбе с ней, повышение прозрачности и подотчетности государственных структур и закупок.
Эффективная налоговая система
Совершенствование налогового администрирования. Снижение уровня теневой экономики, улучшение сбора налогов, ужесточение контроля за уклонением от налогов.
Оптимизация налоговых ставок. Создание сбалансированной налоговой системы, которая стимулирует экономический рост и привлечение инвестиций.
Финансовая дисциплина и контроль за расходами
Оптимизация государственных расходов. Проведение регулярного аудита государственных программ, сокращение неэффективных трат, повышение эффективности оставшихся.
Улучшение управления государственными активами, продажа или реструктуризация неэффективных.
Диверсификация экономики
Развитие ненефтегазовых секторов. Увеличение доли других отраслей экономики (сельское хозяйство, IT, промышленность, услуги) в ВВП и их вклад в бюджет.
Инновации и технологии. Инвестирование в новые технологии и инновационные проекты, повышение производительности и конкурентоспособности российской экономики.
Улучшение геополитической обстановки, возвращение высоких доходов от экспорта энергоресурсов
Возвращение иностранных инвестиций. Снятие или смягчение санкций может привести к увеличению иностранных инвестиций в российскую экономику.
Увеличение экспорта. Открытие новых рынков для российского экспорта и улучшение условий торговли.
Снижение военных расходов. Улучшение международных отношений может привести к сокращению расходов на оборону и безопасность.
Рост мировых цен на нефть и газ
Увеличение доходов бюджета. Рост цен на энергоресурсы приведет к увеличению доходов от их экспорта.
Увеличение валютных резервов. Повышение экспортной выручки укрепит валютные резервы страны, стабилизируя макроэкономическую ситуацию.
Только при выполнении всех этих условий можно рассчитывать на устойчивое улучшение бюджетной ситуации.
Эксперт экономического факультета РУДН Ярослав Дубенков
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