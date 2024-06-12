https://1prime.ru/20240612/analitika-849074116.html

Дыру в бюджете сузили втрое. Но есть неприятные новости

Дыру в бюджете сузили втрое. Но есть неприятные новости - 12.06.2024, ПРАЙМ

Дыру в бюджете сузили втрое. Но есть неприятные новости

Согласно обнародованным Минфином данным, дефицит бюджета России в январе-мае составил 983 миллиардов рублей, или 0,5 процента ВВП. Это в три раза меньше по... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T08:00+0300

2024-06-12T08:00+0300

2024-06-12T08:00+0300

мнения аналитиков

государственный бюджет

бюджет

бюджетные расходы

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Согласно обнародованным Минфином данным, дефицит бюджета России в январе-мае составил 983 миллиардов рублей, или 0,5 процента ВВП. Это в три раза меньше по сравнению с более чем тремя триллионами рублей, или 1,8% от ВВП, за тот же период прошлого года. С чем связано такое сокращение? Прежде всего, следует отметить улучшение функционирования налоговой системы.Вторая причина – умелая экономия, которая позволила сократить бюджетные расходы.Важное значение имеют и проводимые государством антикоррупционные меры: усиление борьбы с коррупцией и повышение прозрачности государственных закупок и проектов.Однако достичь бездефицитного или профицитного бюджета в России просто так не получится. Это требует комплексного подхода, включающего диверсификацию экономики, улучшение налоговой системы, оптимизацию расходов, усиление борьбы с коррупцией и создание благоприятного инвестиционного климата. Рассмотрим эти пункты подробно.Улучшение инвестиционного климатаАнтикоррупционные мерыЭффективная налоговая системаФинансовая дисциплина и контроль за расходамиДиверсификация экономикиУлучшение геополитической обстановки, возвращение высоких доходов от экспорта энергоресурсовРост мировых цен на нефть и газТолько при выполнении всех этих условий можно рассчитывать на устойчивое улучшение бюджетной ситуации.Эксперт экономического факультета РУДН Ярослав Дубенков

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2024

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Ярослав Дубенков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849076655_0:55:474:529_100x100_80_0_0_788001216864866d179d32f818d6d4a5.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ярослав Дубенков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849076655_0:55:474:529_100x100_80_0_0_788001216864866d179d32f818d6d4a5.jpg

мнения аналитиков, государственный бюджет, бюджет, бюджетные расходы