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Apple снова стала самой дорогой компанией в мире - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Apple снова стала самой дорогой компанией в мире
Apple снова стала самой дорогой компанией в мире - 12.06.2024, ПРАЙМ
Apple снова стала самой дорогой компанией в мире
Apple обогнала по капитализации Microsoft и вновь стала самой дорогой компанией в мире, следует из данных торгов. | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T18:57+0300
2024-06-12T19:08+0300
экономика
apple
microsoft
капитализация
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Apple обогнала по капитализации Microsoft и вновь стала самой дорогой компанией в мире, следует из данных торгов. По состоянию на 18.36 мск цена акций Apple росла на 4,8%, до 217,14 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании в моменте достигала 3,33 триллиона долларов. Кроме того, ранее в ходе торгов стоимость акций Apple достигала нового исторического максимума в 218,1 доллара. Рыночная стоимость Microsoft в то же время составляла 3,261 триллиона долларов. Показатель третьей самой дорогой компании в мире, Nvidia, достигала 3,089 триллиона долларов. Бумаги Apple активно растут в цене второй день подряд, по итогам вторника они подорожали на 7,3%. Ранее в понедельник компания объявила о партнерстве с OpenAI для интеграции ChatGPT в приложения Apple. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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apple, microsoft, капитализация
Экономика, Apple, Microsoft, капитализация
18:57 12.06.2024 (обновлено: 19:08 12.06.2024)
 
Apple снова стала самой дорогой компанией в мире

Apple обогнала по капитализации Microsoft, став самой дорогой компанией в мире

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКомпани Apple
Компани Apple - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Apple обогнала по капитализации Microsoft и вновь стала самой дорогой компанией в мире, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.36 мск цена акций Apple росла на 4,8%, до 217,14 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании в моменте достигала 3,33 триллиона долларов. Кроме того, ранее в ходе торгов стоимость акций Apple достигала нового исторического максимума в 218,1 доллара.
Рыночная стоимость Microsoft в то же время составляла 3,261 триллиона долларов. Показатель третьей самой дорогой компании в мире, Nvidia, достигала 3,089 триллиона долларов.
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Бумаги Apple активно растут в цене второй день подряд, по итогам вторника они подорожали на 7,3%. Ранее в понедельник компания объявила о партнерстве с OpenAI для интеграции ChatGPT в приложения Apple.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
 
ЭкономикаAppleMicrosoftкапитализация
 
 
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