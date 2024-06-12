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Audi инвестирует миллиард евро в производство электрокаров в Мексике - 12.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240612/audi-849107814.html
Audi инвестирует миллиард евро в производство электрокаров в Мексике
Audi инвестирует миллиард евро в производство электрокаров в Мексике - 12.06.2024, ПРАЙМ
Audi инвестирует миллиард евро в производство электрокаров в Мексике
Германский автопроизводитель Audi вложит более миллиарда евро в производство электромобилей на своем мексиканском заводе в штате Пуэбла, сообщил губернатор... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T19:00+0300
2024-06-12T19:00+0300
экономика
audi
мексика
инвестиции
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МЕХИКО, 12 июн - ПРАЙМ. Германский автопроизводитель Audi вложит более миллиарда евро в производство электромобилей на своем мексиканском заводе в штате Пуэбла, сообщил губернатор региона Серхио Саломон. "Исторические инвестиция Audi Mexico не только укрепляют лидерство Пуэблы как глобального "центра электромобильности", но и означают расширение возможностей трудоустройства для многих семей Пуэблы. Более одного миллиарда евро, что эквивалентно 1080 миллионам долларов. Мы выражаем признательность Тареку Масшуру, генеральному директору, и директорам этой глобальной компании за последовательное доверие к Пуэбле и Мексике", - написал Саломон в своем блоге в Х. Audi, входящая в группу Volkswagen, владеет заводом в городе Сан-Хосе-Чиапа, Пуэбла. На предприятии, где заняты более 5 тысяч человек, производят для глобального рынка кроссовер Q5, включая его подключаемую гибридную модификацию.
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audi, мексика, инвестиции
Экономика, Audi, МЕКСИКА, инвестиции
19:00 12.06.2024
 
Audi инвестирует миллиард евро в производство электрокаров в Мексике

Audi инвестирует более миллиарда евро в производство электромобилей в Мексике

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк% Эмблема Audi
% Эмблема Audi - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МЕХИКО, 12 июн - ПРАЙМ. Германский автопроизводитель Audi вложит более миллиарда евро в производство электромобилей на своем мексиканском заводе в штате Пуэбла, сообщил губернатор региона Серхио Саломон.
"Исторические инвестиция Audi Mexico не только укрепляют лидерство Пуэблы как глобального "центра электромобильности", но и означают расширение возможностей трудоустройства для многих семей Пуэблы. Более одного миллиарда евро, что эквивалентно 1080 миллионам долларов. Мы выражаем признательность Тареку Масшуру, генеральному директору, и директорам этой глобальной компании за последовательное доверие к Пуэбле и Мексике", - написал Саломон в своем блоге в Х.
Audi, входящая в группу Volkswagen, владеет заводом в городе Сан-Хосе-Чиапа, Пуэбла. На предприятии, где заняты более 5 тысяч человек, производят для глобального рынка кроссовер Q5, включая его подключаемую гибридную модификацию.
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