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Audi инвестирует миллиард евро в производство электрокаров в Мексике

Audi инвестирует миллиард евро в производство электрокаров в Мексике - 12.06.2024, ПРАЙМ

Audi инвестирует миллиард евро в производство электрокаров в Мексике

Германский автопроизводитель Audi вложит более миллиарда евро в производство электромобилей на своем мексиканском заводе в штате Пуэбла, сообщил губернатор... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T19:00+0300

2024-06-12T19:00+0300

2024-06-12T19:00+0300

экономика

audi

мексика

инвестиции

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МЕХИКО, 12 июн - ПРАЙМ. Германский автопроизводитель Audi вложит более миллиарда евро в производство электромобилей на своем мексиканском заводе в штате Пуэбла, сообщил губернатор региона Серхио Саломон. "Исторические инвестиция Audi Mexico не только укрепляют лидерство Пуэблы как глобального "центра электромобильности", но и означают расширение возможностей трудоустройства для многих семей Пуэблы. Более одного миллиарда евро, что эквивалентно 1080 миллионам долларов. Мы выражаем признательность Тареку Масшуру, генеральному директору, и директорам этой глобальной компании за последовательное доверие к Пуэбле и Мексике", - написал Саломон в своем блоге в Х. Audi, входящая в группу Volkswagen, владеет заводом в городе Сан-Хосе-Чиапа, Пуэбла. На предприятии, где заняты более 5 тысяч человек, производят для глобального рынка кроссовер Q5, включая его подключаемую гибридную модификацию.

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audi, мексика, инвестиции