https://1prime.ru/20240612/aviasoobschenie-849104289.html

Рейсы в Цюрихе будет задержаны из-за саммита по Украине в июне

Рейсы в Цюрихе будет задержаны из-за саммита по Украине в июне - 12.06.2024, ПРАЙМ

Рейсы в Цюрихе будет задержаны из-за саммита по Украине в июне

Ожидаются задержки регулярных рейсов в швейцарском аэропорту Цюриха 15 и 16 июня в связи с прибытием делегаций, прибывших для участия в конференции по Украине в | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T15:56+0300

2024-06-12T15:56+0300

2024-06-12T15:56+0300

авиасообщение

швейцария

мирный саммит

https://cdnn.1prime.ru/img/76346/18/763461853_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b80f6fbf9b4743e53402ba01956d703f.jpg

ЖЕНЕВА, 12 июн — ПРАЙМ. Ожидаются задержки регулярных рейсов в швейцарском аэропорту Цюриха 15 и 16 июня в связи с прибытием делегаций, прибывших для участия в конференции по Украине в Бюргенштоке 15 и 16 июня, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Федеральное управление гражданской авиации (OFAC) ослабляет комендантский час в ночное время в аэропорту Цюриха на ночь с 15 на 16 июня и с 16 на 17 июня 2024 года, чтобы делегации государств, принимающих участие в мирной конференции по Украине, могли прибыть или вылететь самолетом на обочине обычного воздушного движения. Ожидаются задержки на регулярных рейсах", - сказано в документе. Добавляется, что регулярным рейсам, которые могут быть задержаны, разрешается вылетать или приземляться до 02.00 утра без каких-либо специальных разрешений. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://1prime.ru/20240611/mir-849075654.html

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиасообщение, швейцария, мирный саммит