https://1prime.ru/20240612/aviasoobschenie-849104289.html
Рейсы в Цюрихе будет задержаны из-за саммита по Украине в июне
Рейсы в Цюрихе будет задержаны из-за саммита по Украине в июне - 12.06.2024, ПРАЙМ
Рейсы в Цюрихе будет задержаны из-за саммита по Украине в июне
Ожидаются задержки регулярных рейсов в швейцарском аэропорту Цюриха 15 и 16 июня в связи с прибытием делегаций, прибывших для участия в конференции по Украине в | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T15:56+0300
2024-06-12T15:56+0300
2024-06-12T15:56+0300
авиасообщение
швейцария
мирный саммит
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ЖЕНЕВА, 12 июн — ПРАЙМ. Ожидаются задержки регулярных рейсов в швейцарском аэропорту Цюриха 15 и 16 июня в связи с прибытием делегаций, прибывших для участия в конференции по Украине в Бюргенштоке 15 и 16 июня, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Федеральное управление гражданской авиации (OFAC) ослабляет комендантский час в ночное время в аэропорту Цюриха на ночь с 15 на 16 июня и с 16 на 17 июня 2024 года, чтобы делегации государств, принимающих участие в мирной конференции по Украине, могли прибыть или вылететь самолетом на обочине обычного воздушного движения. Ожидаются задержки на регулярных рейсах", - сказано в документе. Добавляется, что регулярным рейсам, которые могут быть задержаны, разрешается вылетать или приземляться до 02.00 утра без каких-либо специальных разрешений. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://1prime.ru/20240611/mir-849075654.html
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авиасообщение, швейцария, мирный саммит
авиасообщение, ШВЕЙЦАРИЯ, мирный саммит
Рейсы в Цюрихе будет задержаны из-за саммита по Украине в июне
Авиасообщение в Цюрихе будет нарушено из-за саммита по Украине 15-16 июня
ЖЕНЕВА, 12 июн — ПРАЙМ. Ожидаются задержки регулярных рейсов в швейцарском аэропорту Цюриха 15 и 16 июня в связи с прибытием делегаций, прибывших для участия в конференции по Украине в Бюргенштоке 15 и 16 июня, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Федеральное управление гражданской авиации (OFAC) ослабляет комендантский час в ночное время в аэропорту Цюриха на ночь с 15 на 16 июня и с 16 на 17 июня 2024 года, чтобы делегации государств, принимающих участие в мирной конференции по Украине, могли прибыть или вылететь самолетом на обочине обычного воздушного движения. Ожидаются задержки на регулярных рейсах", - сказано в документе.
Добавляется, что регулярным рейсам, которые могут быть задержаны, разрешается вылетать или приземляться до 02.00 утра без каких-либо специальных разрешений.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Шольц назвал мирный саммит по Украине "растением, которое нужно поливать"
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.