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США пригрозили иностранным банкам санкциями за операции с российскими

США пригрозили иностранным банкам санкциями за операции с российскими - 12.06.2024, ПРАЙМ

США пригрозили иностранным банкам санкциями за операции с российскими

Вашингтон пригрозил введением санкций против зарубежных банков за операции с российскими финансовыми учреждениями, в том числе со Сбербанком и ВТБ, следует из... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T17:58+0300

2024-06-12T17:58+0300

2024-06-12T17:59+0300

экономика

минфин сша

банки

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ВАШИНГТОН, 12 июн - ПРАЙМ. Вашингтон пригрозил введением санкций против зарубежных банков за операции с российскими финансовыми учреждениями, в том числе со Сбербанком и ВТБ, следует из документа Минфина США. "Министерство финансов расширяет определение российской военно-промышленной базы, включив в него всех лиц, заблокированных в соответствии с исполнительным указом 14024. Это означает, что иностранные финансовые организации рискуют подвергнуться санкциям за проведение или содействие значительным сделкам или за предоставление любых услуг, включающих любое лицо, заблокированное в соответствии с исполнительным указом 14024", — говорится в заявлении. Отмечается, что санкции могут вводиться, в том числе, за операции иностранных банков с ВТБ и Сбербанком.

https://1prime.ru/20240612/energetika-849105360.html

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минфин сша, банки