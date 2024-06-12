Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США пригрозили иностранным банкам санкциями за операции с российскими - 12.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240612/banki-849105976.html
США пригрозили иностранным банкам санкциями за операции с российскими
США пригрозили иностранным банкам санкциями за операции с российскими - 12.06.2024, ПРАЙМ
США пригрозили иностранным банкам санкциями за операции с российскими
Вашингтон пригрозил введением санкций против зарубежных банков за операции с российскими финансовыми учреждениями, в том числе со Сбербанком и ВТБ, следует из... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T17:58+0300
2024-06-12T17:59+0300
экономика
минфин сша
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/82870/70/828707052_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_2c5aff2f04a314b2c02df1d0cfdff09c.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июн - ПРАЙМ. Вашингтон пригрозил введением санкций против зарубежных банков за операции с российскими финансовыми учреждениями, в том числе со Сбербанком и ВТБ, следует из документа Минфина США. "Министерство финансов расширяет определение российской военно-промышленной базы, включив в него всех лиц, заблокированных в соответствии с исполнительным указом 14024. Это означает, что иностранные финансовые организации рискуют подвергнуться санкциям за проведение или содействие значительным сделкам или за предоставление любых услуг, включающих любое лицо, заблокированное в соответствии с исполнительным указом 14024", — говорится в заявлении. Отмечается, что санкции могут вводиться, в том числе, за операции иностранных банков с ВТБ и Сбербанком.
https://1prime.ru/20240612/energetika-849105360.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82870/70/828707052_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_05bf99f4b3b89e57b33b07e54a9704d7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин сша, банки
Экономика, Минфин США, Банки
17:58 12.06.2024 (обновлено: 17:59 12.06.2024)
 
США пригрозили иностранным банкам санкциями за операции с российскими

Минфин США пригрозил иностранным банкам санкциями за операции с российскими

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© AFP / Brendan Smialowski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 июн - ПРАЙМ. Вашингтон пригрозил введением санкций против зарубежных банков за операции с российскими финансовыми учреждениями, в том числе со Сбербанком и ВТБ, следует из документа Минфина США.
"Министерство финансов расширяет определение российской военно-промышленной базы, включив в него всех лиц, заблокированных в соответствии с исполнительным указом 14024. Это означает, что иностранные финансовые организации рискуют подвергнуться санкциям за проведение или содействие значительным сделкам или за предоставление любых услуг, включающих любое лицо, заблокированное в соответствии с исполнительным указом 14024", — говорится в заявлении.
Отмечается, что санкции могут вводиться, в том числе, за операции иностранных банков с ВТБ и Сбербанком.
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
США разрешили операции с российскими банками в рамках сделок по энергетике
17:32
 
ЭкономикаМинфин СШАБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала