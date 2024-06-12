https://1prime.ru/20240612/brahmos-849095015.html

В BrahMos ответили на вопрос о поставках ракет в Россию

В BrahMos ответили на вопрос о поставках ракет в Россию - 12.06.2024, ПРАЙМ

В BrahMos ответили на вопрос о поставках ракет в Россию

Компания BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию, заявили РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо предприятия Атул Динкар Ране и... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T10:29+0300

2024-06-12T10:29+0300

2024-06-12T10:29+0300

россия

индия

ракеты

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – ПРАЙМ. Компания BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию, заявили РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо предприятия Атул Динкар Ране и заместитель генерального директора Санджив Кумар Джоши. "На данный момент таких планов нет", - сказали представители компании, отвечая на вопрос о возможности таких поставок. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения". В настоящее время топливо для ракеты BrahMos экспортируется в Индию из России.

https://1prime.ru/20240606/rakety-848894799.html

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россия, индия, ракеты