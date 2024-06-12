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Китайских брендов станет больше в России, заявили в ассоциации КНР
Китайских брендов станет больше в России, заявили в ассоциации КНР - 12.06.2024, ПРАЙМ
Китайских брендов станет больше в России, заявили в ассоциации КНР
Все больше китайских брендов будут приходить в Россию по мере роста признания на российском рынке, это создаст конкуренцию между ними, а одобрение со стороны... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T14:30+0300
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2024-06-12T14:30+0300
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ПЕКИН, 12 июн – ПРАЙМ. Все больше китайских брендов будут приходить в Россию по мере роста признания на российском рынке, это создаст конкуренцию между ними, а одобрение со стороны россиян будет только расти, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй. "То, что большое количество китайских автомобилей стало поставляться в Россию, это произошло при особых обстоятельствах, когда они в одночасье заменили западные автомобили, так что такая тенденция не может продолжаться вечно, это не соответствует законам рынка. Когда рынок будет полностью насыщен, то и объемы экспорта будут постепенно сокращаться", - сказал Хэ Чжэньвэй. В целом, отметил он, "по мере того, как китайские автомобили будут получать все большее признание на российском рынке, на него будет приходить все больше китайских брендов, создавая конкуренцию между ними". "Покупатели в России будут хотеть, чтобы было наилучшее сочетание цены и качества, чтобы цена была невысокой, чтобы было комфортно, то есть со всех точек зрения все должно быть на уровне, это и создаст конкуренцию. Учитывая это, степень одобрения в России китайских автомобилей будет лишь расти", - считает Хэ Чжэньвэй. При этом он отметил, что необходимо строить как можно больше заводов по сборке автомобилей на территории России, чтобы китайские автомобили длительное время существовали на российском рынке.
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Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, Бренды
Китайских брендов станет больше в России, заявили в ассоциации КНР
Глава китайской ассоциации: все больше китайских брендов будут приходить в РФ
ПЕКИН, 12 июн – ПРАЙМ. Все больше китайских брендов будут приходить в Россию по мере роста признания на российском рынке, это создаст конкуренцию между ними, а одобрение со стороны россиян будет только расти, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй.
"То, что большое количество китайских автомобилей стало поставляться в Россию, это произошло при особых обстоятельствах, когда они в одночасье заменили западные автомобили, так что такая тенденция не может продолжаться вечно, это не соответствует законам рынка. Когда рынок будет полностью насыщен, то и объемы экспорта будут постепенно сокращаться", - сказал Хэ Чжэньвэй.
В целом, отметил он, "по мере того, как китайские автомобили будут получать все большее признание на российском рынке, на него будет приходить все больше китайских брендов, создавая конкуренцию между ними".
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"Покупатели в России будут хотеть, чтобы было наилучшее сочетание цены и качества, чтобы цена была невысокой, чтобы было комфортно, то есть со всех точек зрения все должно быть на уровне, это и создаст конкуренцию. Учитывая это, степень одобрения в России китайских автомобилей будет лишь расти", - считает Хэ Чжэньвэй.
При этом он отметил, что необходимо строить как можно больше заводов по сборке автомобилей на территории России, чтобы китайские автомобили длительное время существовали на российском рынке.