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Китайских брендов станет больше в России, заявили в ассоциации КНР

Китайских брендов станет больше в России, заявили в ассоциации КНР - 12.06.2024, ПРАЙМ

Китайских брендов станет больше в России, заявили в ассоциации КНР

Все больше китайских брендов будут приходить в Россию по мере роста признания на российском рынке, это создаст конкуренцию между ними, а одобрение со стороны... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T14:30+0300

2024-06-12T14:30+0300

2024-06-12T14:30+0300

экономика

китай

россия

бренды

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ПЕКИН, 12 июн – ПРАЙМ. Все больше китайских брендов будут приходить в Россию по мере роста признания на российском рынке, это создаст конкуренцию между ними, а одобрение со стороны россиян будет только расти, заявил РИА Новости глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй. "То, что большое количество китайских автомобилей стало поставляться в Россию, это произошло при особых обстоятельствах, когда они в одночасье заменили западные автомобили, так что такая тенденция не может продолжаться вечно, это не соответствует законам рынка. Когда рынок будет полностью насыщен, то и объемы экспорта будут постепенно сокращаться", - сказал Хэ Чжэньвэй. В целом, отметил он, "по мере того, как китайские автомобили будут получать все большее признание на российском рынке, на него будет приходить все больше китайских брендов, создавая конкуренцию между ними". "Покупатели в России будут хотеть, чтобы было наилучшее сочетание цены и качества, чтобы цена была невысокой, чтобы было комфортно, то есть со всех точек зрения все должно быть на уровне, это и создаст конкуренцию. Учитывая это, степень одобрения в России китайских автомобилей будет лишь расти", - считает Хэ Чжэньвэй. При этом он отметил, что необходимо строить как можно больше заводов по сборке автомобилей на территории России, чтобы китайские автомобили длительное время существовали на российском рынке.

https://1prime.ru/20240612/stantsiya-849093673.html

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китай, россия, бренды