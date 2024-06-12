Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин объявил игры стран БРИКС-2024 в Казани открытыми - 12.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240612/briks-849109103.html
Путин объявил игры стран БРИКС-2024 в Казани открытыми
Путин объявил игры стран БРИКС-2024 в Казани открытыми - 12.06.2024, ПРАЙМ
Путин объявил игры стран БРИКС-2024 в Казани открытыми
Президент России Владимир Путин объявил Игры стран БРИКС 2024 года в Казани открытыми | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T20:50+0300
2024-06-12T20:50+0300
брикс
игры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_510a848934714a51305058b58e6a4672.jpg
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявил Игры стран БРИКС 2024 года в Казани открытыми Российский лидер обратился к участникам церемонии открытия игр с видеообращением.По его словам, спортивные игры стран БРИКС станут еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств. "Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет. И потому уверен, что так же будет расти и популярность, привлекательность Игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира", — отметил Путин.Он уточнил, что соревнования на две недели объединят более 3 тысяч атлетов из почти ста государств мира.Отмечается, что игры принимают гостеприимные, самобытные города Казань и Москва.
https://1prime.ru/20240611/iran-849073727.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_fd632fa1351bffb76f1fc3a073fc4c7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брикс, игры
БРИКС, игры
20:50 12.06.2024
 
Путин объявил игры стран БРИКС-2024 в Казани открытыми

Президент Владимир Путин объявил Игры стран БРИКС 2024 года в Казани открытыми

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявил Игры стран БРИКС 2024 года в Казани открытыми
Российский лидер обратился к участникам церемонии открытия игр с видеообращением.
По его словам, спортивные игры стран БРИКС станут еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств.
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
В Иране отметили пользу от вступления в БРИКС
Вчера, 15:51
"Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет. И потому уверен, что так же будет расти и популярность, привлекательность Игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира", — отметил Путин.
Он уточнил, что соревнования на две недели объединят более 3 тысяч атлетов из почти ста государств мира.
Отмечается, что игры принимают гостеприимные, самобытные города Казань и Москва.
 
БРИКСигры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала