https://1prime.ru/20240612/briks-849109103.html
Путин объявил игры стран БРИКС-2024 в Казани открытыми
Путин объявил игры стран БРИКС-2024 в Казани открытыми - 12.06.2024, ПРАЙМ
Путин объявил игры стран БРИКС-2024 в Казани открытыми
Президент России Владимир Путин объявил Игры стран БРИКС 2024 года в Казани открытыми | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T20:50+0300
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявил Игры стран БРИКС 2024 года в Казани открытыми Российский лидер обратился к участникам церемонии открытия игр с видеообращением.По его словам, спортивные игры стран БРИКС станут еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств. "Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет. И потому уверен, что так же будет расти и популярность, привлекательность Игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира", — отметил Путин.Он уточнил, что соревнования на две недели объединят более 3 тысяч атлетов из почти ста государств мира.Отмечается, что игры принимают гостеприимные, самобытные города Казань и Москва.
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брикс, игры
Путин объявил игры стран БРИКС-2024 в Казани открытыми
Президент Владимир Путин объявил Игры стран БРИКС 2024 года в Казани открытыми
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявил Игры стран БРИКС 2024 года в Казани открытыми
Российский лидер обратился к участникам церемонии открытия игр с видеообращением.
По его словам, спортивные игры стран БРИКС станут еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств.
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"Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет. И потому уверен, что так же будет расти и популярность, привлекательность Игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира", — отметил Путин.
Он уточнил, что соревнования на две недели объединят более 3 тысяч атлетов из почти ста государств мира.
Отмечается, что игры принимают гостеприимные, самобытные города Казань и Москва.