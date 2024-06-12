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"Бутербродекс" снизился во второй половине мая на 3,2 пункта - 12.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240612/buterbrodeks-849091299.html
"Бутербродекс" снизился во второй половине мая на 3,2 пункта
"Бутербродекс" снизился во второй половине мая на 3,2 пункта - 12.06.2024, ПРАЙМ
"Бутербродекс" снизился во второй половине мая на 3,2 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине мая снизился на... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T08:07+0300
2024-06-12T08:07+0300
экономика
бутербродекс
индекс кофе с бутербродом
экономика рф
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине мая снизился на 3,2 пункта, составив 126,1 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Так, с 16 по 31 мая по сравнению с первой половиной месяца средний чек снизился по огурцам (на 17,1%, до 107 рублей), ветчине (на 1,5%, до 199 рублей), сыру (на 1,4%, до 207 рублей), сливочному маслу (на 1,1%, до 172 рублей), кофе (на 1%, до 198 рублей). На прежнем уровне он сохранился по батону (40 рублей) и сахару (62 рубля). Таким образом, индекс за две недели снизился на 3,2 пункта и составил 126,1 пункта.
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бутербродекс, индекс кофе с бутербродом, экономика рф
Экономика, Бутербродекс, индекс кофе с бутербродом, экономика РФ
08:07 12.06.2024
 
"Бутербродекс" снизился во второй половине мая на 3,2 пункта

"Бутербродекс" снизился во второй половине мая на 3,2 пункта, до 126,1 пункта

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПриготовление бутербродов
Приготовление бутербродов - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине мая снизился на 3,2 пункта, составив 126,1 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Так, с 16 по 31 мая по сравнению с первой половиной месяца средний чек снизился по огурцам (на 17,1%, до 107 рублей), ветчине (на 1,5%, до 199 рублей), сыру (на 1,4%, до 207 рублей), сливочному маслу (на 1,1%, до 172 рублей), кофе (на 1%, до 198 рублей). На прежнем уровне он сохранился по батону (40 рублей) и сахару (62 рубля).
Таким образом, индекс за две недели снизился на 3,2 пункта и составил 126,1 пункта.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
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ЭкономикаБутербродексиндекс кофе с бутербродомэкономика РФ
 
 
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