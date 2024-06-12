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Дефицит бюджета США в мае оказался намного выше прогноза, отметили эксперты

Дефицит бюджета США в мае оказался намного выше прогноза, отметили эксперты - 12.06.2024, ПРАЙМ

Дефицит бюджета США в мае оказался намного выше прогноза, отметили эксперты

Дефицит бюджета США в мае составил 347,131 миллиарда долларов против профицита в 209,529 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T21:57+0300

2024-06-12T21:57+0300

2024-06-12T21:57+0300

экономика

дефицит бюджета сша

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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в мае составил 347,131 миллиарда долларов против профицита в 209,529 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны, при этом дефицит американского бюджета оказался намного выше цифры, которую прогнозировали аналитики. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали дефицит на уровне 250 миллиардов долларов. В мае прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 240,348 миллиарда долларов. Согласно отчету американского Минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 22,4% в годовом выражении и составили 670,778 миллиарда долларов, доходы сократились на 5,3%, до 323,647 миллиарда долларов.

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дефицит бюджета сша