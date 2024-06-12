https://1prime.ru/20240612/deeskalatsiya-849111483.html

"Риск ударов". В США сделали заявление из-за российской АПЛ у Кубы

"Риск ударов". В США сделали заявление из-за российской АПЛ у Кубы - 12.06.2024, ПРАЙМ

"Риск ударов". В США сделали заявление из-за российской АПЛ у Кубы

Соединенным Штатам стоит что-то сделать, что враждебные стороны, Россия и Украина, примирились на фоне прибытия российской атомной подлодки "Казань" в порт... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T23:43+0300

2024-06-12T23:43+0300

2024-06-12T23:44+0300

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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Соединенным Штатам стоит что-то сделать, что враждебные стороны, Россия и Украина, примирились на фоне прибытия российской атомной подлодки "Казань" в порт Гаваны, сообщил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в эфире Nation News. Отрывок выступления опубликован на YouTube-канале офицера."Лучшим шагом сейчас для нас будет деэскалация конфликта. Давайте посадим Россию и Украину за стол переговоров, а не будем распространять конфликт и увеличивать риск ударов вне зоны боевых действий", — считает аналитик.По информации Дэвиса, Белый дом не обладает данными о том, есть ли ядерное оружие на борту субмарины. Эксперт полагает, что напряжение в отношениях России и США может усилится из-за простого недопонимания.Ранее в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".

https://1prime.ru/20240612/svorachivanie-849110734.html

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