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"Риск ударов". В США сделали заявление из-за российской АПЛ у Кубы - 12.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240612/deeskalatsiya-849111483.html
"Риск ударов". В США сделали заявление из-за российской АПЛ у Кубы
"Риск ударов". В США сделали заявление из-за российской АПЛ у Кубы - 12.06.2024, ПРАЙМ
"Риск ударов". В США сделали заявление из-за российской АПЛ у Кубы
Соединенным Штатам стоит что-то сделать, что враждебные стороны, Россия и Украина, примирились на фоне прибытия российской атомной подлодки "Казань" в порт... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T23:43+0300
2024-06-12T23:44+0300
политика
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сша
россия
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Соединенным Штатам стоит что-то сделать, что враждебные стороны, Россия и Украина, примирились на фоне прибытия российской атомной подлодки "Казань" в порт Гаваны, сообщил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в эфире Nation News. Отрывок выступления опубликован на YouTube-канале офицера."Лучшим шагом сейчас для нас будет деэскалация конфликта. Давайте посадим Россию и Украину за стол переговоров, а не будем распространять конфликт и увеличивать риск ударов вне зоны боевых действий", — считает аналитик.По информации Дэвиса, Белый дом не обладает данными о том, есть ли ядерное оружие на борту субмарины. Эксперт полагает, что напряжение в отношениях России и США может усилится из-за простого недопонимания.Ранее в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".
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куба, сша, россия, украина
Политика, КУБА, США, РОССИЯ, УКРАИНА
23:43 12.06.2024 (обновлено: 23:44 12.06.2024)
 
"Риск ударов". В США сделали заявление из-за российской АПЛ у Кубы

Офицер ВС США Дэвис призвал к деэскалации на Украине из-за АПЛ ВМФ РФ у Кубы

© Unsplash/AXP PhotographyГавана, Куба
Гавана, Куба
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Соединенным Штатам стоит что-то сделать, что враждебные стороны, Россия и Украина, примирились на фоне прибытия российской атомной подлодки "Казань" в порт Гаваны, сообщил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в эфире Nation News. Отрывок выступления опубликован на YouTube-канале офицера.
"Лучшим шагом сейчас для нас будет деэскалация конфликта. Давайте посадим Россию и Украину за стол переговоров, а не будем распространять конфликт и увеличивать риск ударов вне зоны боевых действий", — считает аналитик.
По информации Дэвиса, Белый дом не обладает данными о том, есть ли ядерное оружие на борту субмарины. Эксперт полагает, что напряжение в отношениях России и США может усилится из-за простого недопонимания.
Ранее в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".
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