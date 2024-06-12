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На Украине признали, что бюджет не позволяет финансировать армию
На Украине признали, что бюджет не позволяет финансировать армию - 12.06.2024, ПРАЙМ
На Украине признали, что бюджет не позволяет финансировать армию
Властям Украины из-за дефицита бюджета нужно найти другие способы получения денег, чтобы сохранить макроэкономическую ситуацию стабильной и финансировать ВСУ,... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T14:38+0300
2024-06-12T14:38+0300
2024-06-12T14:38+0300
экономика
дефицит бюджета
украина
финансирование
всу
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Властям Украины из-за дефицита бюджета нужно найти другие способы получения денег, чтобы сохранить макроэкономическую ситуацию стабильной и финансировать ВСУ, заявил заместитель украинского министра экономики Алексей Соболев. "Бюджет находится в минусе... Нам нужно найти другие способы получения денег, чтобы сохранить макроэкономическую ситуацию стабильной, помочь армии", - заявил Соболев в интервью американской газете New York Times. В качестве примера издание приводит ситуацию с отелем "Украина" в Киеве, который будет выставлен на продажу в рамках усилий по распродаже крупных государственных активов, чтобы помочь финансировать ВСУ и поддержать экономику. По данным газеты, украинские власти планируют выставить на продажу около 20 государственных компаний. В январе глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил о планах выставить на продажу отель "Украина" в центре Киева из-за долгов в 45 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов). В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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дефицит бюджета, украина, финансирование, всу
Экономика, дефицит бюджета, УКРАИНА, финансирование, ВСУ
На Украине признали, что бюджет не позволяет финансировать армию
Власти Украины: дефицит бюджета вынуждает искать иные способы финансирования ВСУ
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Властям Украины из-за дефицита бюджета нужно найти другие способы получения денег, чтобы сохранить макроэкономическую ситуацию стабильной и финансировать ВСУ, заявил заместитель украинского министра экономики Алексей Соболев.
"Бюджет находится в минусе... Нам нужно найти другие способы получения денег, чтобы сохранить макроэкономическую ситуацию стабильной, помочь армии", - заявил Соболев в интервью американской газете New York Times.
В качестве примера издание приводит ситуацию с отелем "Украина" в Киеве, который будет выставлен на продажу в рамках усилий по распродаже крупных государственных активов, чтобы помочь финансировать ВСУ и поддержать экономику. По данным газеты, украинские власти планируют выставить на продажу около 20 государственных компаний.
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В январе глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил о планах выставить на продажу отель "Украина" в центре Киева из-за долгов в 45 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов).
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.