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Доллары и евро на счетах у россиян останутся, сообщил Банк России - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Доллары и евро на счетах у россиян останутся, сообщил Банк России
Доллары и евро на счетах у россиян останутся, сообщил Банк России - 12.06.2024, ПРАЙМ
Доллары и евро на счетах у россиян останутся, сообщил Банк России
Российские компании и граждане в свете новых санкций США могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, при этом их средства в этих валютах... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T18:48+0300
2024-06-12T18:49+0300
банк россии
счета
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российские компании и граждане в свете новых санкций США могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, при этом их средства в этих валютах на счетах и вкладах остаются сохранными, говорится в сообщении Банка России. Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). "Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России", - сказано в сообщении.
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счета, доллар, евро
Банк России, счета, доллар, евро
18:48 12.06.2024 (обновлено: 18:49 12.06.2024)
 
Доллары и евро на счетах у россиян останутся, сообщил Банк России

ЦБ: средства в долларах и евро на счетах граждан и компаний России сохранятся

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российские компании и граждане в свете новых санкций США могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, при этом их средства в этих валютах на счетах и вкладах остаются сохранными, говорится в сообщении Банка России.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ).
"Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России", - сказано в сообщении.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
ЦБ сообщил, где сделки с долларом и евро продолжат совершаться
18:43
 
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