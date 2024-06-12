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Доллары и евро на счетах у россиян останутся, сообщил Банк России

Доллары и евро на счетах у россиян останутся, сообщил Банк России - 12.06.2024, ПРАЙМ

Доллары и евро на счетах у россиян останутся, сообщил Банк России

Российские компании и граждане в свете новых санкций США могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, при этом их средства в этих валютах... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T18:48+0300

2024-06-12T18:48+0300

2024-06-12T18:49+0300

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российские компании и граждане в свете новых санкций США могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, при этом их средства в этих валютах на счетах и вкладах остаются сохранными, говорится в сообщении Банка России. Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). "Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20240612/torgi-849107087.html

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счета, доллар, евро