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США разрешили операции с российскими банками в рамках сделок по энергетике

США разрешили операции с российскими банками в рамках сделок по энергетике - 12.06.2024, ПРАЙМ

США разрешили операции с российскими банками в рамках сделок по энергетике

США до 1 ноября 2024 года разрешили проводить операции в рамках сделок по энергетике с российскими банками. В списке в том числе представлены Банк России,... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T17:32+0300

2024-06-12T17:32+0300

2024-06-12T17:40+0300

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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. США до 1 ноября 2024 года разрешили проводить операции в рамках сделок по энергетике с российскими банками. В списке в том числе представлены Банк России, Сбербанк, ВТБ, "Открытие" и Росбанк. Об этом сказано в опубликованной лицензии Минфина США.Согласно документу, все операции, "относящиеся к энергетике и запрещенные исполнительным указом 14024, включающим одну или более организаций, разрешаются до 1 ноября 2024 года".В лицензионный список вошли ЦБ РФ, корпорация ВЭБ, "Открытие", "Совкомбанк", Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, "Росбанк", Банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург", Национальный Клиринговый Центр и их дочерние предприятия.

https://1prime.ru/20240607/sanktsii-848946692.html

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минфин сша, санкции против рф, банки, мировая энергетика