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США разрешили операции с российскими банками в рамках сделок по энергетике - 12.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США разрешили операции с российскими банками в рамках сделок по энергетике
США разрешили операции с российскими банками в рамках сделок по энергетике - 12.06.2024, ПРАЙМ
США разрешили операции с российскими банками в рамках сделок по энергетике
США до 1 ноября 2024 года разрешили проводить операции в рамках сделок по энергетике с российскими банками. В списке в том числе представлены Банк России,... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T17:32+0300
2024-06-12T17:40+0300
экономика
минфин сша
санкции против рф
банки
мировая энергетика
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. США до 1 ноября 2024 года разрешили проводить операции в рамках сделок по энергетике с российскими банками. В списке в том числе представлены Банк России, Сбербанк, ВТБ, "Открытие" и Росбанк. Об этом сказано в опубликованной лицензии Минфина США.Согласно документу, все операции, "относящиеся к энергетике и запрещенные исполнительным указом 14024, включающим одну или более организаций, разрешаются до 1 ноября 2024 года".В лицензионный список вошли ЦБ РФ, корпорация ВЭБ, "Открытие", "Совкомбанк", Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, "Росбанк", Банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург", Национальный Клиринговый Центр и их дочерние предприятия.
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минфин сша, санкции против рф, банки, мировая энергетика
Экономика, Минфин США, санкции против РФ, Банки, мировая энергетика
17:32 12.06.2024 (обновлено: 17:40 12.06.2024)
 
США разрешили операции с российскими банками в рамках сделок по энергетике

США до ноября разрешили операции с банками из РФ в рамках сделок по энергетике

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© AFP / Mladen Antonov
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. США до 1 ноября 2024 года разрешили проводить операции в рамках сделок по энергетике с российскими банками. В списке в том числе представлены Банк России, Сбербанк, ВТБ, "Открытие" и Росбанк. Об этом сказано в опубликованной лицензии Минфина США.
Согласно документу, все операции, "относящиеся к энергетике и запрещенные исполнительным указом 14024, включающим одну или более организаций, разрешаются до 1 ноября 2024 года".
В лицензионный список вошли ЦБ РФ, корпорация ВЭБ, "Открытие", "Совкомбанк", Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, "Росбанк", Банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург", Национальный Клиринговый Центр и их дочерние предприятия.
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ЭкономикаМинфин СШАсанкции против РФБанкимировая энергетика
 
 
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