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Генсек ООН назвал международную торговую систему устаревшей
Генсек ООН назвал международную торговую систему устаревшей - 12.06.2024, ПРАЙМ
Генсек ООН назвал международную торговую систему устаревшей
Международная торговая система находится на грани фрагментации, международная финансовая архитектура устарела и несправедлива по отношению к развивающимся... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T15:24+0300
2024-06-12T15:24+0300
2024-06-12T15:24+0300
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ЖЕНЕВА, 12 июн — ПРАЙМ. Международная торговая система находится на грани фрагментации, международная финансовая архитектура устарела и несправедлива по отношению к развивающимся странам, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш по случаю 60-летию создании Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). "Международная финансовая архитектура признана устаревшей, дисфункциональной и несправедливой. Она не смогла обеспечить безопасность развивающихся стран, погрязших в долгах. А международная торговая система сталкивается с проблемами со всех сторон, она на грани фрагментации", - сказал он. Гутерреш добавил, что торговля превратилась "в палку о двух концах": источник как процветания, так и неравенства, взаимосвязей и зависимости, экономических инноваций и ухудшения состояния окружающей среды. "Это (работа ЮНКТАД - ред.) важно, поскольку многостороннее сотрудничество ослабевает, а силы фрагментации усиливаются. С 2019 года количество новых торговых барьеров, вводимых ежегодно, увеличилось почти втрое, многие из них вызваны геополитическим соперничеством - без учета их влияния на развивающиеся страны. Мир не может позволить себе раскола на соперничающие блоки", - считает генсек ООН. Он призвал укреплять торговлю Юг-Юг и обеспечивать стабильность в многополярном мире путем создания новой архитектуры международных финансов, налогообложения и цифровое управление.
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торговая система, оон
Экономика, торговая система, ООН
Генсек ООН назвал международную торговую систему устаревшей
Гутерреш: международная торговая система находится на грани фрагментации
ЖЕНЕВА, 12 июн — ПРАЙМ. Международная торговая система находится на грани фрагментации, международная финансовая архитектура устарела и несправедлива по отношению к развивающимся странам, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш по случаю 60-летию создании Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
"Международная финансовая архитектура признана устаревшей, дисфункциональной и несправедливой. Она не смогла обеспечить безопасность развивающихся стран, погрязших в долгах. А международная торговая система сталкивается с проблемами со всех сторон, она на грани фрагментации", - сказал он.
Гутерреш добавил, что торговля превратилась "в палку о двух концах": источник как процветания, так и неравенства, взаимосвязей и зависимости, экономических инноваций и ухудшения состояния окружающей среды.
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"Это (работа ЮНКТАД - ред.) важно, поскольку многостороннее сотрудничество ослабевает, а силы фрагментации усиливаются. С 2019 года количество новых торговых барьеров, вводимых ежегодно, увеличилось почти втрое, многие из них вызваны геополитическим соперничеством - без учета их влияния на развивающиеся страны. Мир не может позволить себе раскола на соперничающие блоки", - считает генсек ООН.
Он призвал укреплять торговлю Юг-Юг и обеспечивать стабильность в многополярном мире путем создания новой архитектуры международных финансов, налогообложения и цифровое управление.