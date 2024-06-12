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Генсек ООН назвал международную торговую систему устаревшей

Генсек ООН назвал международную торговую систему устаревшей - 12.06.2024, ПРАЙМ

Генсек ООН назвал международную торговую систему устаревшей

Международная торговая система находится на грани фрагментации, международная финансовая архитектура устарела и несправедлива по отношению к развивающимся... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T15:24+0300

2024-06-12T15:24+0300

2024-06-12T15:24+0300

экономика

торговая система

оон

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ЖЕНЕВА, 12 июн — ПРАЙМ. Международная торговая система находится на грани фрагментации, международная финансовая архитектура устарела и несправедлива по отношению к развивающимся странам, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш по случаю 60-летию создании Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). "Международная финансовая архитектура признана устаревшей, дисфункциональной и несправедливой. Она не смогла обеспечить безопасность развивающихся стран, погрязших в долгах. А международная торговая система сталкивается с проблемами со всех сторон, она на грани фрагментации", - сказал он. Гутерреш добавил, что торговля превратилась "в палку о двух концах": источник как процветания, так и неравенства, взаимосвязей и зависимости, экономических инноваций и ухудшения состояния окружающей среды. "Это (работа ЮНКТАД - ред.) важно, поскольку многостороннее сотрудничество ослабевает, а силы фрагментации усиливаются. С 2019 года количество новых торговых барьеров, вводимых ежегодно, увеличилось почти втрое, многие из них вызваны геополитическим соперничеством - без учета их влияния на развивающиеся страны. Мир не может позволить себе раскола на соперничающие блоки", - считает генсек ООН. Он призвал укреплять торговлю Юг-Юг и обеспечивать стабильность в многополярном мире путем создания новой архитектуры международных финансов, налогообложения и цифровое управление.

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торговая система, оон