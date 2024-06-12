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Хаос в Европе: авантюра Макрона – удача для России - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Хаос в Европе: авантюра Макрона – удача для России
Хаос в Европе: авантюра Макрона – удача для России - 12.06.2024, ПРАЙМ
Хаос в Европе: авантюра Макрона – удача для России
Решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания угрожает хаосом всей Европе и при этом улучшает позиции России на мировой арене,... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T10:01+0300
2024-06-12T10:03+0300
политика
эммануэль макрон
парламент
россия
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания угрожает хаосом всей Европе и при этом улучшает позиции России на мировой арене, утверждает в материале для издания Al-Ain обозреватель Хани Салем Масхур.Он отмечает, что Макрон решился на роспуск Национального собрания (нижняя палата французского парламента) из-за усиления влияния ультраправой партии "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен. Ведь на минувших выборах в Европарламент она получила 32% голосов против 15%, доставшихся партии главы Пятой республики "Возрождение".При этом Масхур утверждает, что авантюр Макрона ставит в выигрышное положение Россию. Ведь в начале будущего года, как считает обозреватель, Дональд Трамп, скорее всего, снова займет кресло президента США, и в итоге "глобальный политический баланс может существенно измениться в пользу Москвы".В то же время в статье подчеркивается, что решение Макрона о проведении досрочных выборов приведет к политическому хаосу во Франции, который, в свою очередь, способен ослабить единую позицию Европы по многим важным вопросам.Реальным же победителем "во всем этом хаосе" обозреватель называет Россию, которая в итоге может оказаться "в беспрецедентно выгодном положении благодаря политическим сдвигам на Западе".Ну а умение Кремля использовать такого рода возможности, как считает Масхур, может укрепить позиции Российской Федерации "на переговорах по международным вопросам и усилить ее влияние на мировой арене".Полностью читайте статью на ИноСМИ
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эммануэль макрон, парламент, россия
Политика, Эммануэль Макрон, парламент, РОССИЯ
10:01 12.06.2024 (обновлено: 10:03 12.06.2024)
 
Хаос в Европе: авантюра Макрона – удача для России

Al-Ain: политический хаос в ЕС дает России шанс усилить свое влияние в мире

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк%Здание министерства иностранных дел РФ
%Здание министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания угрожает хаосом всей Европе и при этом улучшает позиции России на мировой арене, утверждает в материале для издания Al-Ain обозреватель Хани Салем Масхур.
Он отмечает, что Макрон решился на роспуск Национального собрания (нижняя палата французского парламента) из-за усиления влияния ультраправой партии "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен. Ведь на минувших выборах в Европарламент она получила 32% голосов против 15%, доставшихся партии главы Пятой республики "Возрождение".
При этом Масхур утверждает, что авантюр Макрона ставит в выигрышное положение Россию. Ведь в начале будущего года, как считает обозреватель, Дональд Трамп, скорее всего, снова займет кресло президента США, и в итоге "глобальный политический баланс может существенно измениться в пользу Москвы".
В то же время в статье подчеркивается, что решение Макрона о проведении досрочных выборов приведет к политическому хаосу во Франции, который, в свою очередь, способен ослабить единую позицию Европы по многим важным вопросам.
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Реальным же победителем "во всем этом хаосе" обозреватель называет Россию, которая в итоге может оказаться "в беспрецедентно выгодном положении благодаря политическим сдвигам на Западе".
Ну а умение Кремля использовать такого рода возможности, как считает Масхур, может укрепить позиции Российской Федерации "на переговорах по международным вопросам и усилить ее влияние на мировой арене".
Полностью читайте статью на ИноСМИ
 
ПолитикаЭммануэль МакронпарламентРОССИЯ
 
 
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