https://1prime.ru/20240612/frantsiya-849094196.html

Хаос в Европе: авантюра Макрона – удача для России

Хаос в Европе: авантюра Макрона – удача для России - 12.06.2024, ПРАЙМ

Хаос в Европе: авантюра Макрона – удача для России

Решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания угрожает хаосом всей Европе и при этом улучшает позиции России на мировой арене,... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T10:01+0300

2024-06-12T10:01+0300

2024-06-12T10:03+0300

политика

эммануэль макрон

парламент

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82666/88/826668851_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d1b9c5eedeb248f1e6f097035b5c61eb.jpg

МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания угрожает хаосом всей Европе и при этом улучшает позиции России на мировой арене, утверждает в материале для издания Al-Ain обозреватель Хани Салем Масхур.Он отмечает, что Макрон решился на роспуск Национального собрания (нижняя палата французского парламента) из-за усиления влияния ультраправой партии "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен. Ведь на минувших выборах в Европарламент она получила 32% голосов против 15%, доставшихся партии главы Пятой республики "Возрождение".При этом Масхур утверждает, что авантюр Макрона ставит в выигрышное положение Россию. Ведь в начале будущего года, как считает обозреватель, Дональд Трамп, скорее всего, снова займет кресло президента США, и в итоге "глобальный политический баланс может существенно измениться в пользу Москвы".В то же время в статье подчеркивается, что решение Макрона о проведении досрочных выборов приведет к политическому хаосу во Франции, который, в свою очередь, способен ослабить единую позицию Европы по многим важным вопросам.Реальным же победителем "во всем этом хаосе" обозреватель называет Россию, которая в итоге может оказаться "в беспрецедентно выгодном положении благодаря политическим сдвигам на Западе".Ну а умение Кремля использовать такого рода возможности, как считает Масхур, может укрепить позиции Российской Федерации "на переговорах по международным вопросам и усилить ее влияние на мировой арене".Полностью читайте статью на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240611/otstavka-849068059.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эммануэль макрон, парламент, россия