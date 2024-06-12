https://1prime.ru/20240612/gruziya-849091554.html
Грузия и России работают над восстановлением дипотношений, сообщили СМИ
Грузия и России работают над восстановлением дипотношений, сообщили СМИ - 12.06.2024, ПРАЙМ
Грузия и России работают над восстановлением дипотношений, сообщили СМИ
Грузинское и российское правительства активно работают над восстановлением дипломатических отношений и открытию посольства республики в Москве, сообщил... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T08:14+0300
2024-06-12T08:14+0300
2024-06-12T08:15+0300
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ТБИЛИСИ, 12 июн - ПРАЙМ. Грузинское и российское правительства активно работают над восстановлением дипломатических отношений и открытию посольства республики в Москве, сообщил грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на источник. Отмечается, что правящая партия "Грузинская мечта" и власти РФ ведут активную работу и переговоры в связи с восстановлением дипломатических отношений. Планируется открыть грузинское посольство в Москве, уже даже начался отбор сотрудников, утверждает телекомпания. Между Москвой и Тбилиси сейчас нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Грузинская сторона прервала отношения после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.
https://1prime.ru/20240524/gruziya-848479162.html
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Политика, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, международные отношения
Грузия и России работают над восстановлением дипотношений, сообщили СМИ
"Мтавари архи": Тбилиси и Москва работают над восстановлением дипотношений
ТБИЛИСИ, 12 июн - ПРАЙМ. Грузинское и российское правительства активно работают над восстановлением дипломатических отношений и открытию посольства республики в Москве, сообщил грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на источник.
Отмечается, что правящая партия "Грузинская мечта" и власти РФ ведут активную работу и переговоры в связи с восстановлением дипломатических отношений. Планируется открыть грузинское посольство в Москве, уже даже начался отбор сотрудников, утверждает телекомпания.
Между Москвой и Тбилиси сейчас нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Грузинская сторона прервала отношения после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.
Грузия не будет торговать суверенитетом, заявили власти страны