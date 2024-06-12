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Генсек ООН объяснил, почему не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Генсек ООН объяснил, почему не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии
Генсек ООН объяснил, почему не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии - 12.06.2024, ПРАЙМ
Генсек ООН объяснил, почему не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии
Генеральный секретарь ООН Антонину Гутерреш не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии. Он объяснил свое решение наличием других планов и отметил,... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T17:16+0300
2024-06-12T17:16+0300
политика
россия
украина
саммит
антониу гутерреш
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ЖЕНЕВА, 12 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антонину Гутерреш не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии. Он объяснил свое решение наличием других планов и отметил, что его неявка не имеет политического значения. Об этом Гутерреш заявил на пресс-конференции в Женеве. Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация будет представлена на высоком уровне на конференции по Украине, но Гутерреша там не будет. "У меня уже было кое-что запланировано на эти дни. Тот факт, что я не приду сам, не имеет политического значения. Организация Объединенных Наций будет представлена в качестве наблюдателя", — ответил он на вопрос, почему он не примет участия в конференции. Гутерреш также добавил, что поддерживает все мирные решения в Украине, основанные на уважении Устава ООН и принципа территориальной целостности. Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.
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россия, украина, саммит, антониу гутерреш
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, саммит, Антониу Гутерреш
17:16 12.06.2024
 
Генсек ООН объяснил, почему не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии

Гутерреш заявил, что не поедет на конференцию по Украине по причине занятости

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш
© Пресс-служба МИД РФ
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ЖЕНЕВА, 12 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антонину Гутерреш не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии. Он объяснил свое решение наличием других планов и отметил, что его неявка не имеет политического значения. Об этом Гутерреш заявил на пресс-конференции в Женеве.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация будет представлена на высоком уровне на конференции по Украине, но Гутерреша там не будет.
"У меня уже было кое-что запланировано на эти дни. Тот факт, что я не приду сам, не имеет политического значения. Организация Объединенных Наций будет представлена в качестве наблюдателя", — ответил он на вопрос, почему он не примет участия в конференции.
Гутерреш также добавил, что поддерживает все мирные решения в Украине, основанные на уважении Устава ООН и принципа территориальной целостности.
Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.
Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАсаммитАнтониу Гутерреш
 
 
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