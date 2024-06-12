https://1prime.ru/20240612/guterresh-849105195.html

Генсек ООН объяснил, почему не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии

Генсек ООН объяснил, почему не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии - 12.06.2024, ПРАЙМ

Генсек ООН объяснил, почему не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии

Генеральный секретарь ООН Антонину Гутерреш не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии. Он объяснил свое решение наличием других планов и отметил,... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T17:16+0300

2024-06-12T17:16+0300

2024-06-12T17:16+0300

политика

россия

украина

саммит

антониу гутерреш

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ЖЕНЕВА, 12 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антонину Гутерреш не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии. Он объяснил свое решение наличием других планов и отметил, что его неявка не имеет политического значения. Об этом Гутерреш заявил на пресс-конференции в Женеве. Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация будет представлена на высоком уровне на конференции по Украине, но Гутерреша там не будет. "У меня уже было кое-что запланировано на эти дни. Тот факт, что я не приду сам, не имеет политического значения. Организация Объединенных Наций будет представлена в качестве наблюдателя", — ответил он на вопрос, почему он не примет участия в конференции. Гутерреш также добавил, что поддерживает все мирные решения в Украине, основанные на уважении Устава ООН и принципа территориальной целостности. Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.

https://1prime.ru/20240611/mir-849075654.html

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россия, украина, саммит, антониу гутерреш