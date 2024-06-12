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Гутерреш заявил, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества
Гутерреш заявил, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества - 12.06.2024, ПРАЙМ
Гутерреш заявил, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества
Искусственный интеллект (ИИ) создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно, заявил генсек... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T19:41+0300
2024-06-12T19:41+0300
2024-06-12T19:41+0300
ии
технологии
угроза
человечество
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ЖЕНЕВА, 12 июн – ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш во время выступления перед Советом Международного союза электросвязи (МСЭ). "ИИ также сопряжен с чрезвычайными – и даже экзистенциальными – рисками. От укоренившихся предубеждений до подрыва доверия и социальной сплоченности, нарушения работы рынков труда, угрозы неприкосновенности частной жизни и правам человека… И даже угрозы международному миру и безопасности. Сегодня это внедряется без особых предосторожностей. И темпы внедрения инноваций опережают возможности по их регулированию", - сказал он. Гутерреш добавил, что правительства, промышленность, научные круги и гражданское общество должны разработать правила и руководящие принципы безопасности ИИ – "вместе, и пока не стало слишком поздно". На прошлой неделе глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил, что существует угроза выхода технологий искусственного интеллекта из-под контроля с последующим экзистенциальным риском для людей. Ранее американский предприниматель Илон Маск неоднократно высказывался об угрозах развития технологий искусственного интеллекта. В частности, в апреле Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности, указав, что подобный ИИ вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".
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ии, технологии, угроза, человечество
ИИ, Технологии, угроза, человечество
Гутерреш заявил, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества
Генсек ООН: искусственный интеллект создает экзистенциальные риски человечеству
ЖЕНЕВА, 12 июн – ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш во время выступления перед Советом Международного союза электросвязи (МСЭ).
"ИИ также сопряжен с чрезвычайными – и даже экзистенциальными – рисками. От укоренившихся предубеждений до подрыва доверия и социальной сплоченности, нарушения работы рынков труда, угрозы неприкосновенности частной жизни и правам человека… И даже угрозы международному миру и безопасности. Сегодня это внедряется без особых предосторожностей. И темпы внедрения инноваций опережают возможности по их регулированию", - сказал он.
Гутерреш добавил, что правительства, промышленность, научные круги и гражданское общество должны разработать правила и руководящие принципы безопасности ИИ – "вместе, и пока не стало слишком поздно".
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На прошлой неделе глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил, что существует угроза выхода технологий искусственного интеллекта из-под контроля с последующим экзистенциальным риском для людей.
Ранее американский предприниматель Илон Маск неоднократно высказывался об угрозах развития технологий искусственного интеллекта. В частности, в апреле Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности, указав, что подобный ИИ вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".