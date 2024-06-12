Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гутерреш заявил, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества - 12.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240612/ii-849108247.html
Гутерреш заявил, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества
Гутерреш заявил, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества - 12.06.2024, ПРАЙМ
Гутерреш заявил, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества
Искусственный интеллект (ИИ) создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно, заявил генсек... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T19:41+0300
2024-06-12T19:41+0300
ии
технологии
угроза
человечество
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/40/841504002_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e72ec1b9769fc166daa164f96963f244.jpg
ЖЕНЕВА, 12 июн – ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш во время выступления перед Советом Международного союза электросвязи (МСЭ). "ИИ также сопряжен с чрезвычайными – и даже экзистенциальными – рисками. От укоренившихся предубеждений до подрыва доверия и социальной сплоченности, нарушения работы рынков труда, угрозы неприкосновенности частной жизни и правам человека… И даже угрозы международному миру и безопасности. Сегодня это внедряется без особых предосторожностей. И темпы внедрения инноваций опережают возможности по их регулированию", - сказал он. Гутерреш добавил, что правительства, промышленность, научные круги и гражданское общество должны разработать правила и руководящие принципы безопасности ИИ – "вместе, и пока не стало слишком поздно". На прошлой неделе глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил, что существует угроза выхода технологий искусственного интеллекта из-под контроля с последующим экзистенциальным риском для людей. Ранее американский предприниматель Илон Маск неоднократно высказывался об угрозах развития технологий искусственного интеллекта. В частности, в апреле Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности, указав, что подобный ИИ вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".
https://1prime.ru/20240611/ii-849087165.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/40/841504002_250:0:1751:1126_1920x0_80_0_0_de7408b456d66755587070412edd2e80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ии, технологии, угроза, человечество
ИИ, Технологии, угроза, человечество
19:41 12.06.2024
 
Гутерреш заявил, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества

Генсек ООН: искусственный интеллект создает экзистенциальные риски человечеству

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 12 июн – ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш во время выступления перед Советом Международного союза электросвязи (МСЭ).
"ИИ также сопряжен с чрезвычайными – и даже экзистенциальными – рисками. От укоренившихся предубеждений до подрыва доверия и социальной сплоченности, нарушения работы рынков труда, угрозы неприкосновенности частной жизни и правам человека… И даже угрозы международному миру и безопасности. Сегодня это внедряется без особых предосторожностей. И темпы внедрения инноваций опережают возможности по их регулированию", - сказал он.
Гутерреш добавил, что правительства, промышленность, научные круги и гражданское общество должны разработать правила и руководящие принципы безопасности ИИ – "вместе, и пока не стало слишком поздно".
Стенд Норникеля на Красноярском экономическом форуме 2019 - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
"Норникель" планирует заработать от ИИ 100 миллионов долларов в этом году
Вчера, 21:13
На прошлой неделе глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил, что существует угроза выхода технологий искусственного интеллекта из-под контроля с последующим экзистенциальным риском для людей.
Ранее американский предприниматель Илон Маск неоднократно высказывался об угрозах развития технологий искусственного интеллекта. В частности, в апреле Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности, указав, что подобный ИИ вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".
 
ИИТехнологииугрозачеловечество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала