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Россиянам разрешили самим продавать заложенное по ипотеке имущество
Россиянам разрешили самим продавать заложенное по ипотеке имущество - 12.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам разрешили самим продавать заложенное по ипотеке имущество
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T10:49+0300
2024-06-12T10:49+0300
2024-06-12T10:49+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон дает право гражданину, взявшему ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Причем право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Банк-залогодержатель в течение 10 рабочих дней после получения заявления должен согласовать процедуру самостоятельной реализации и определить минимальную цену продажи имущества. Ниже этой цены продавать имущество запрещается. Вырученная сумма будет зачисляться на банковский счет, определенный залогодержателем для осуществления расчетов в связи с такой продажей. Разница между размером задолженности по кредиту и ценой продажи возвращается продавцу за вычетом расходов, понесенных банком. На самостоятельную продажу заложенного имущества предоставляется четыре месяца (включая госрегистрацию перехода права собственности и полное погашение обязательств по кредиту). При этом допускается продление этого срока, но соглашение об этом должно содержать условие о новой минимальной цене продажи имущества. Закон запрещает физлицам продавать заложенное имущество, если до подачи заявления о самостоятельной реализации был подан иск об обращении на него взыскания, или оно является предметом предшествующей и последующей ипотек. Также самостоятельная продажа запрещается, если: имущество заложено нескольким залогодержателям; в отношении залогодателя возбуждена судебная или внесудебная процедура банкротства, либо против залогодержателя возбуждено дело о банкротстве; залогодатель повторно подал заявление на самостоятельную реализацию имущества, которое ранее не смог продать в срок или, подав заявление, потом отказался от продажи. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Предполагается, что он позволит защитить и сохранить дополнительные средства, полученные от сделки сверх покрытия оставшейся суммы долга. А если заложенное имущество не будет продано в установленный срок, взыскание будет осуществляться в общем порядке, установленном законодательством об ипотеке.
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россияне, ипотека, имущество
Экономика, россияне, ипотека, имущество
Россиянам разрешили самим продавать заложенное по ипотеке имущество
Путин подписал закон о продаже физлицами заложенного в банке по ипотеке имущества
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон дает право гражданину, взявшему ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Причем право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита.
Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Банк-залогодержатель в течение 10 рабочих дней после получения заявления должен согласовать процедуру самостоятельной реализации и определить минимальную цену продажи имущества. Ниже этой цены продавать имущество запрещается.
Вырученная сумма будет зачисляться на банковский счет, определенный залогодержателем для осуществления расчетов в связи с такой продажей. Разница между размером задолженности по кредиту и ценой продажи возвращается продавцу за вычетом расходов, понесенных банком.
На самостоятельную продажу заложенного имущества предоставляется четыре месяца (включая госрегистрацию перехода права собственности и полное погашение обязательств по кредиту). При этом допускается продление этого срока, но соглашение об этом должно содержать условие о новой минимальной цене продажи имущества.
Закон запрещает физлицам продавать заложенное имущество, если до подачи заявления о самостоятельной реализации был подан иск об обращении на него взыскания, или оно является предметом предшествующей и последующей ипотек. Также самостоятельная продажа запрещается, если: имущество заложено нескольким залогодержателям; в отношении залогодателя возбуждена судебная или внесудебная процедура банкротства, либо против залогодержателя возбуждено дело о банкротстве; залогодатель повторно подал заявление на самостоятельную реализацию имущества, которое ранее не смог продать в срок или, подав заявление, потом отказался от продажи.
Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Предполагается, что он позволит защитить и сохранить дополнительные средства, полученные от сделки сверх покрытия оставшейся суммы долга. А если заложенное имущество не будет продано в установленный срок, взыскание будет осуществляться в общем порядке, установленном законодательством об ипотеке.
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