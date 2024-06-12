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Годовая инфляция в США по итогам мая замедлилась - 12.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240612/inflyatsiya-849103888.html
Годовая инфляция в США по итогам мая замедлилась
Годовая инфляция в США по итогам мая замедлилась - 12.06.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США по итогам мая замедлилась
Потребительские цены в США по итогам мая выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 3,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T15:41+0300
2024-06-12T15:49+0300
экономика
инфляция в сша
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам мая выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 3,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном выражении цены в мае не изменились после роста на 0,3% в апреле. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали годовую инфляцию на уровне апреля в 3,4%, месячную – на уровне 0,1%.Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении замедлилась до 3,4% с 3,6% месяцем ранее, в месячном выражении – до 0,2% с 0,3% в апреле.Цены на продовольствие в США в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,1%, на энергоносители – опустились на 3,5%. В годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 2,1%, на энергоносители – на 2,2%.
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инфляция в сша
Экономика, инфляция в США
15:41 12.06.2024 (обновлено: 15:49 12.06.2024)
 
Годовая инфляция в США по итогам мая замедлилась

Годовая инфляция в США по итогам мая замедлилась до 3,3% с 3,4% в апреле

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам мая выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 3,4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
В месячном выражении цены в мае не изменились после роста на 0,3% в апреле.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали годовую инфляцию на уровне апреля в 3,4%, месячную – на уровне 0,1%.
Шанхай, Китай
Вышли данные об инфляции в Китае
06:19
Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении замедлилась до 3,4% с 3,6% месяцем ранее, в месячном выражении – до 0,2% с 0,3% в апреле.
Цены на продовольствие в США в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,1%, на энергоносители – опустились на 3,5%. В годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 2,1%, на энергоносители – на 2,2%.
 
Экономикаинфляция в США
 
 
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