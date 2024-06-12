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Глава ФРС признал, что инфляция в США все еще слишком высокая
Глава ФРС признал, что инфляция в США все еще слишком высокая - 12.06.2024, ПРАЙМ
Глава ФРС признал, что инфляция в США все еще слишком высокая
Инфляция в США продолжает оставаться слишком высокой, хоть и снизилась значительно за последнее время, считает глава Федеральной резервной системы (ФРС) США... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T21:49+0300
2024-06-12T21:49+0300
2024-06-12T21:50+0300
экономика
инфляция в сша
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ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. Инфляция в США продолжает оставаться слишком высокой, хоть и снизилась значительно за последнее время, считает глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. "Инфляция значительно ослабла с 7% до 2,7%, но по-прежнему является слишком высокой", - сообщил он журналистам на брифинге. Глава ФРС подчеркнул, что ограничительная политика Федрезерва будет продолжена до возвращения инфляции к целевым значениям в два процента. По итогам июньского заседания ФРС США ожидаемо в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 30-31 июля.
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инфляция в сша, фрс сша
Экономика, инфляция в США, ФРС США
Глава ФРС признал, что инфляция в США все еще слишком высокая
Глава ФРС: инфляция в США остается слишком высокой, хоть и значительно снизилась
ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. Инфляция в США продолжает оставаться слишком высокой, хоть и снизилась значительно за последнее время, считает глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
"Инфляция значительно ослабла с 7% до 2,7%, но по-прежнему является слишком высокой", - сообщил он журналистам на брифинге.
Глава ФРС подчеркнул, что ограничительная политика Федрезерва будет продолжена до возвращения инфляции к целевым значениям в два процента.
По итогам июньского заседания ФРС США ожидаемо в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 30-31 июля.
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