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Глава ФРС признал, что инфляция в США все еще слишком высокая

Глава ФРС признал, что инфляция в США все еще слишком высокая - 12.06.2024, ПРАЙМ

Глава ФРС признал, что инфляция в США все еще слишком высокая

Инфляция в США продолжает оставаться слишком высокой, хоть и снизилась значительно за последнее время, считает глава Федеральной резервной системы (ФРС) США... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T21:49+0300

2024-06-12T21:49+0300

2024-06-12T21:50+0300

экономика

инфляция в сша

фрс сша

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ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. Инфляция в США продолжает оставаться слишком высокой, хоть и снизилась значительно за последнее время, считает глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. "Инфляция значительно ослабла с 7% до 2,7%, но по-прежнему является слишком высокой", - сообщил он журналистам на брифинге. Глава ФРС подчеркнул, что ограничительная политика Федрезерва будет продолжена до возвращения инфляции к целевым значениям в два процента. По итогам июньского заседания ФРС США ожидаемо в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 30-31 июля.

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инфляция в сша, фрс сша