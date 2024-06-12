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Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки - 12.06.2024, ПРАЙМ
Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Документ разместили на сайте официального... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T10:41+0300
2024-06-12T10:41+0300
россияне
ипотека
многодетные семьи
закон
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Этот закон подготовили в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Продление должно повысить уровень доступности жилья для многодетных семей, сообщал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Выплаты продеваются по 31 декабря 2030 года. Норма позволяет предоставлять гражданам РФ при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов. В 2023 году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат, сообщал в апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно финансово-экономическому обоснованию, продление указанной законодательной нормы потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024-2030 годы в общем объеме 647,59 миллиарда рублей. Из них в 2024 году — 47,8 миллиарда рублей, в 2025 — 87,4 миллиарда, в 2026 — 92,1 миллиарда, в 2027 — 97,07 миллиарда, в 2028 — 102,24 миллиарда, в 2029 — 107,64 миллиарда, в 2030 году — 113,34 миллиарда рублей. в соответствии с законом исключаются организации, уполномоченные АО "Дом. РФ", из перечня субъектов, имеющих право выдавать ипотечные кредиты. По информации "Дом. РФ", со стороны таких организаций встречаются многочисленные недобросовестные практики при реализации мер господдержки россиян. В 15 регионах расследуется уже более 300 уголовных дел, связанных с нецелевым расходованием средств. Кроме того, деятельность таких уполномоченных организаций не подлежит контролю и надзору Банка России. Закон также исключает возможность использовать выплату на погашение ипотеки, если приобретенное жилое помещение признано на день покупки непригодным для проживания. При покупке земельного участка для индивидуального жилищного строительства выплата будет производиться только после регистрации права собственности на построенный на нем жилой дом. Изменения призваны исключить случаи, когда земли покупают с помощью господдержки, но дома на них не строят. Кроме того, согласно поправкам, лица, покупающие в кредит жилье, ранее являвшееся обеспечением обязательств другого физлица по ипотечному кредиту с господдержкой, смогут обратиться за господдержкой лишь через год после предыдущей реализации этих мер. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом организации, уполномоченные "Дом.РФ", продолжат нести права и обязанности по ипотечным договорам, заключенным до этой даты.
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россияне, ипотека, многодетные семьи, закон
россияне, ипотека, многодетные семьи, закон
10:41 12.06.2024
 
Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Путин продлил на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Этот закон подготовили в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Продление должно повысить уровень доступности жилья для многодетных семей, сообщал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Выплаты продеваются по 31 декабря 2030 года. Норма позволяет предоставлять гражданам РФ при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов. В 2023 году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат, сообщал в апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, продление указанной законодательной нормы потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024-2030 годы в общем объеме 647,59 миллиарда рублей. Из них в 2024 году — 47,8 миллиарда рублей, в 2025 — 87,4 миллиарда, в 2026 — 92,1 миллиарда, в 2027 — 97,07 миллиарда, в 2028 — 102,24 миллиарда, в 2029 — 107,64 миллиарда, в 2030 году — 113,34 миллиарда рублей.
в соответствии с законом исключаются организации, уполномоченные АО "Дом. РФ", из перечня субъектов, имеющих право выдавать ипотечные кредиты. По информации "Дом. РФ", со стороны таких организаций встречаются многочисленные недобросовестные практики при реализации мер господдержки россиян. В 15 регионах расследуется уже более 300 уголовных дел, связанных с нецелевым расходованием средств. Кроме того, деятельность таких уполномоченных организаций не подлежит контролю и надзору Банка России.
Закон также исключает возможность использовать выплату на погашение ипотеки, если приобретенное жилое помещение признано на день покупки непригодным для проживания.
При покупке земельного участка для индивидуального жилищного строительства выплата будет производиться только после регистрации права собственности на построенный на нем жилой дом. Изменения призваны исключить случаи, когда земли покупают с помощью господдержки, но дома на них не строят.
Кроме того, согласно поправкам, лица, покупающие в кредит жилье, ранее являвшееся обеспечением обязательств другого физлица по ипотечному кредиту с господдержкой, смогут обратиться за господдержкой лишь через год после предыдущей реализации этих мер.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом организации, уполномоченные "Дом.РФ", продолжат нести права и обязанности по ипотечным договорам, заключенным до этой даты.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
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Вчера, 16:40
 
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