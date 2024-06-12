https://1prime.ru/20240612/istrebiteli-849100547.html

ВСУ получат первые истребители F-16 этим летом, сообщили в Нидерландах

ВСУ получат первые истребители F-16 этим летом, сообщили в Нидерландах - 12.06.2024, ПРАЙМ

ВСУ получат первые истребители F-16 этим летом, сообщили в Нидерландах

Киеву предоставят первую партию обновленных истребителей F-16 уже летом. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. При этом она отметила,... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T13:52+0300

2024-06-12T13:52+0300

2024-06-12T13:52+0300

вооружения

россия

украина

f-16

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Киеву предоставят первую партию обновленных истребителей F-16 уже летом. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. При этом она отметила, что данный вид вооружений не изменит ход войны и Украине следует это понимать. По ее словам, первые F-16 доставят на Украину этим летом, затем поставки выйдут "на поток". "Самолетов будет все больше... Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану. При этом сначала вы получите самолеты от Дании. Мы будем после Дании, это наш совместный план", — уточнила Оллонгрен в интервью изданию "Украинская правда", видео которого опубликовано в YouTube. Также она предположила, что F-16 сами по себе не изменят ход войны, но смогут сделать воздушные силы ВСУ и их ПВО намного сильнее. По ее словам, Украина действительно готовится получить F-16, подготовка инфраструктуры и обслуживающего технического персонала также идет по плану. "Все самолеты, которые мы передадим, будут обновленными... На войне не бывает так, что одно оружие меняет ход войны. Эти истребители будут поступать постепенно. Боевое использование покажет их эффективность. Оно существенно укрепит Воздушные силы, и в какой-то момент это может привести к вашему превосходству в воздухе. Но это не может произойти сразу, как только вы получите первые F-16. Поэтому, если кто-то ожидает немедленного эффекта, то я советую относиться более реалистично", - резюмировала она. Она также сообщила, что Нидерланды рассматривают поставку ВСУ дополнительные системы ПВО Patriot. Как заявлял 7 мая депутат украинского парламента Алексей Гончаренко, первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240611/oruzhie-849057899.html

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россия, украина, f-16