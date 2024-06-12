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Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной - 12.06.2024, ПРАЙМ
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале ролик-поздравление с Днем России, где на карте Украина вписана в границы... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T09:34+0300
2024-06-12T09:34+0300
2024-06-12T09:35+0300
политика
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МОСКВА, 12 июня - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале ролик-поздравление с Днем России, где на карте Украина вписана в границы Российской Федерации. "С Днем России!" — подписал видео зампредседателя Совбеза РФ. При этом в ролике звучит российский гимн и демонстрируются карта РФ — от Дальнего Востока до западных границ, на которой территория Украины вписана в границы России вплоть до границ с Польшей.
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день россии, украина, дмитрий медведев
Политика, День России, УКРАИНА, Дмитрий Медведев
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
Медведев опубликовал поздравление с картой РФ с вписанной в ее границы Украиной
МОСКВА, 12 июня - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале ролик-поздравление с Днем России, где на карте Украина вписана в границы Российской Федерации.
"С Днем России!" — подписал видео зампредседателя Совбеза РФ.
При этом в ролике звучит российский гимн и демонстрируются карта РФ — от Дальнего Востока до западных границ, на которой территория Украины вписана в границы России вплоть до границ с Польшей.
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