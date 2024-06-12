https://1prime.ru/20240612/karta-849093147.html

Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной

Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной - 12.06.2024, ПРАЙМ

Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале ролик-поздравление с Днем России, где на карте Украина вписана в границы... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T09:34+0300

2024-06-12T09:34+0300

2024-06-12T09:35+0300

политика

день россии

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 12 июня - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале ролик-поздравление с Днем России, где на карте Украина вписана в границы Российской Федерации. "С Днем России!" — подписал видео зампредседателя Совбеза РФ. При этом в ролике звучит российский гимн и демонстрируются карта РФ — от Дальнего Востока до западных границ, на которой территория Украины вписана в границы России вплоть до границ с Польшей.

https://1prime.ru/20240612/svo-849091826.html

украина

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день россии, украина, дмитрий медведев