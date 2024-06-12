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Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной - 12.06.2024, ПРАЙМ
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале ролик-поздравление с Днем России, где на карте Украина вписана в границы... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T09:34+0300
2024-06-12T09:35+0300
политика
день россии
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 июня - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале ролик-поздравление с Днем России, где на карте Украина вписана в границы Российской Федерации. "С Днем России!" — подписал видео зампредседателя Совбеза РФ. При этом в ролике звучит российский гимн и демонстрируются карта РФ — от Дальнего Востока до западных границ, на которой территория Украины вписана в границы России вплоть до границ с Польшей.
https://1prime.ru/20240612/svo-849091826.html
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день россии, украина, дмитрий медведев
Политика, День России, УКРАИНА, Дмитрий Медведев
09:34 12.06.2024 (обновлено: 09:35 12.06.2024)
 
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной

Медведев опубликовал поздравление с картой РФ с вписанной в ее границы Украиной

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 июня - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале ролик-поздравление с Днем России, где на карте Украина вписана в границы Российской Федерации.
"С Днем России!" — подписал видео зампредседателя Совбеза РФ.
При этом в ролике звучит российский гимн и демонстрируются карта РФ — от Дальнего Востока до западных границ, на которой территория Украины вписана в границы России вплоть до границ с Польшей.
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ПолитикаДень РоссииУКРАИНАДмитрий Медведев
 
 
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