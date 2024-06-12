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Решетников призвал Саудовскую Аравию к партнерству по "карте туриста"
Решетников призвал Саудовскую Аравию к партнерству по "карте туриста" - 12.06.2024, ПРАЙМ
Решетников призвал Саудовскую Аравию к партнерству по "карте туриста"
России нужны партнеры в Саудовской Аравии для запуска "карты туриста", это могут быть как банки, так и любые другие финансовые организации, заявил министр... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T13:33+0300
2024-06-12T13:33+0300
2024-06-12T13:33+0300
экономика
туризм
максим решетников
саудовская аравия
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. России нужны партнеры в Саудовской Аравии для запуска "карты туриста", это могут быть как банки, так и любые другие финансовые организации, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках форума "Путешествуй". "Вопросы ввоза наличных сейчас являются для нас крайне актуальными... Проблему с платежами, конечно, надо решать, и мы имеем для этого решение: у нас есть проект "карта туриста", когда ваши туристы могут оформить у вас в стране карточку, перечислить туда деньги, приехать в Россию и ее получить физически, потратить сколько надо, а все оставшееся будет перечислено обратно, соответственно, на тот счет, который был. Это новый проект, это новое законодательство", - сказал Решетников. "У нас есть банки, которые готовы с этим работать, но нам требуются партнеры в вашей стране. Это не обязательно банки, это могут быть любые другие финансовые институты, которые смогут осуществить идентификацию клиента и, соответственно, отработать. Поэтому, пожалуйста, помогите нам с этим. Мы тоже готовы со своей стороны все возможности предоставить", - добавил министр, обращаясь к основателю и CEO международной туркорпорации Galactica travels inc Саудовской Аравии Фаузи Али Бонгаджи. Власти РФ летом прошлого года приняли закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам. Осенью был утвержден список из 25 стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях.
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туризм, максим решетников, саудовская аравия
Экономика, Туризм, Максим Решетников, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Решетников призвал Саудовскую Аравию к партнерству по "карте туриста"
Решетников: РФ нужны партнеры в Саудовской Аравии для запуска "карты туриста"
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. России нужны партнеры в Саудовской Аравии для запуска "карты туриста", это могут быть как банки, так и любые другие финансовые организации, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках форума "Путешествуй".
"Вопросы ввоза наличных сейчас являются для нас крайне актуальными... Проблему с платежами, конечно, надо решать, и мы имеем для этого решение: у нас есть проект "карта туриста", когда ваши туристы могут оформить у вас в стране карточку, перечислить туда деньги, приехать в Россию и ее получить физически, потратить сколько надо, а все оставшееся будет перечислено обратно, соответственно, на тот счет, который был. Это новый проект, это новое законодательство", - сказал Решетников.
"У нас есть банки, которые готовы с этим работать, но нам требуются партнеры в вашей стране. Это не обязательно банки, это могут быть любые другие финансовые институты, которые смогут осуществить идентификацию клиента и, соответственно, отработать. Поэтому, пожалуйста, помогите нам с этим. Мы тоже готовы со своей стороны все возможности предоставить", - добавил министр, обращаясь к основателю и CEO международной туркорпорации Galactica travels inc Саудовской Аравии Фаузи Али Бонгаджи.
Власти РФ летом прошлого года приняли закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам. Осенью был утвержден список из 25 стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях.
В России полноценно заработала "Карта туриста"