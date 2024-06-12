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Вышли данные об инфляция в Китае

Вышли данные об инфляция в Китае - 12.06.2024, ПРАЙМ

Вышли данные об инфляция в Китае

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в мае 2024 года вырос на 0,3% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T06:19+0300

2024-06-12T06:19+0300

2024-06-12T06:19+0300

экономика

китай

инфляция

апрель

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в мае 2024 года вырос на 0,3% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР. По итогам первых пяти месяцев 2024 года индекс потребительских цен в стране вырос на 0,1 по сравнению с январем-маем прошлого года. CPI в городах в мае вырос на 0,3%, в сельской местности - на 0,4%. Продовольственные товары подешевели на 2%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,8%, цены на потребительские товары не изменились, услуги подорожали на 0,8%. Цены на свежие фрукты в мае в годовом выражении снизились на 6,7%, на овощи и зелень выросли на 2,3%, цены на мясо упали на 2,2%, при этом отдельно свинина подорожала на 4,6%. Цены на яйца в мае снизились на 7,4%. Услуги здравоохранения в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,5%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,7%, на транспорт и связь снизились на 0,2%, цены на жилье выросли на 1,5%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в апреле в годовом выражении снизился на 1,4%. Согласно официальному прогнозу китайских властей, инфляция в Китае в 2024 году составит примерно 3%. По итогам 2023 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре, а дефляцию - в июле, октябре, ноябре и декабре 2023 года. Дефляция в Китае также сохранялась в январе текущего.

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китай, инфляция, апрель