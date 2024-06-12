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Путин подписал закон для минимизации потерь участников клиринга - 12.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240612/kliring-849096051.html
Путин подписал закон для минимизации потерь участников клиринга
Путин подписал закон для минимизации потерь участников клиринга - 12.06.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон для минимизации потерь участников клиринга
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на минимизацию потерь участников клиринга при банкротстве. Соответствующий документ размещен на... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T10:53+0300
2024-06-12T10:53+0300
экономика
клиринг
банкротство
закон
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на минимизацию потерь участников клиринга при банкротстве. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Раньше в случае банкротства участника клиринга (а если это кредитная организация, то и в случае отзыва у нее лицензии), обязательства такого участника прекращались на дату, определенную в соответствии с правилами клиринга; или следующую за датой принятия судебного решения о банкротстве и об открытии конкурсного производства; либо следующую за датой отзыва банковской лицензии - в зависимости от того, какая из этих дат наступила раньше. Закон увеличивает с одного до трех дней срок для прекращения обязательств участника клиринга в случае принятия судебного решения о его банкротстве и об открытии конкурсного производства. Это позволит бирже продать имущество по более выгодной цене, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он обращал внимание, что бывают ситуации, когда в один день продается имущество и при этом действуют большие скидки, в результате чего страдают и кредиторы, и участники клиринга. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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клиринг, банкротство, закон
Экономика, клиринг, банкротство, закон
10:53 12.06.2024
 
Путин подписал закон для минимизации потерь участников клиринга

Путин подписал закон для минимизации потерь участников клиринга при банкротстве

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на минимизацию потерь участников клиринга при банкротстве. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Раньше в случае банкротства участника клиринга (а если это кредитная организация, то и в случае отзыва у нее лицензии), обязательства такого участника прекращались на дату, определенную в соответствии с правилами клиринга; или следующую за датой принятия судебного решения о банкротстве и об открытии конкурсного производства; либо следующую за датой отзыва банковской лицензии - в зависимости от того, какая из этих дат наступила раньше.
Закон увеличивает с одного до трех дней срок для прекращения обязательств участника клиринга в случае принятия судебного решения о его банкротстве и об открытии конкурсного производства.
Это позволит бирже продать имущество по более выгодной цене, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он обращал внимание, что бывают ситуации, когда в один день продается имущество и при этом действуют большие скидки, в результате чего страдают и кредиторы, и участники клиринга.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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