https://1prime.ru/20240612/kliring-849096051.html

Путин подписал закон для минимизации потерь участников клиринга

Путин подписал закон для минимизации потерь участников клиринга - 12.06.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон для минимизации потерь участников клиринга

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на минимизацию потерь участников клиринга при банкротстве. Соответствующий документ размещен на... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T10:53+0300

2024-06-12T10:53+0300

2024-06-12T10:53+0300

экономика

клиринг

банкротство

закон

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на минимизацию потерь участников клиринга при банкротстве. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Раньше в случае банкротства участника клиринга (а если это кредитная организация, то и в случае отзыва у нее лицензии), обязательства такого участника прекращались на дату, определенную в соответствии с правилами клиринга; или следующую за датой принятия судебного решения о банкротстве и об открытии конкурсного производства; либо следующую за датой отзыва банковской лицензии - в зависимости от того, какая из этих дат наступила раньше. Закон увеличивает с одного до трех дней срок для прекращения обязательств участника клиринга в случае принятия судебного решения о его банкротстве и об открытии конкурсного производства. Это позволит бирже продать имущество по более выгодной цене, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он обращал внимание, что бывают ситуации, когда в один день продается имущество и при этом действуют большие скидки, в результате чего страдают и кредиторы, и участники клиринга. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://1prime.ru/20240529/bankrotstvo-848645195.html

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клиринг, банкротство, закон