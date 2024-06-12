https://1prime.ru/20240612/klyuchi-849097703.html

Компания BitRiver помогла с жильем всем погорельцам Вихоревки

Компания BitRiver помогла с жильем всем погорельцам Вихоревки - 12.06.2024, ПРАЙМ

Компания BitRiver помогла с жильем всем погорельцам Вихоревки

В городе Вихоревка Братского района Иркутской области 14 семей, потерявших жилье в результате майских пожаров, получили ключи от благоустроенного жилья. В... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T12:27+0300

2024-06-12T12:27+0300

2024-06-12T12:27+0300

bitriver

пожар

квартиры

поддержка

иркутская область

https://cdnn.1prime.ru/img/84067/08/840670800_0:157:3020:1856_1920x0_80_0_0_fe76e3b5b04202504495e656b1fe4a4e.jpg

МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. В городе Вихоревка Братского района Иркутской области 14 семей, потерявших жилье в результате майских пожаров, получили ключи от благоустроенного жилья. В Администрации МО "Братского района" 12 июня ключи от заветных квадратных метров погорельцам вручили мэр Братского района Александр Дубровин, а также владелец и генеральный директор компании BitRiver Игорь Рунец.В ходе церемонии глава города рассказал, что погорельцам помогали всем миром. По его словам, с первых минут жители Братского района откликнулись на трагедию своих земляков. Люди стали собирать гумпомощь, продукты питания, одежду, постельные принадлежности. Откликнулись предприниматели и промышленники.При этом первоочередной задачей являлось обеспечение жильем пострадавших семей. К работе подключился Сенатор РФ Андрей Чернышев, познакомивший власти города с Игорем Рунцом."Это уникальный случай, когда компания BitRiver откликнулась на нашу просьбу и приобрела жилье, всем без исключения семьям, чьи дома уничтожила огненная стихия. Приятно осознавать, что спустя месяц после этого страшного вечера вихоревчане смогут прийти не к друзьям или родственникам, а в свое собственное жилье", — отметил Дубровин.Уже через две недели после пожара в Вихоревку прибыли сотрудники компании, которые организовали процесс подбора жилья для пострадавших и оформление сделок по приобретению. К каждой семье применяли индивидуальный подход. Учитывалось и количество членов семьи, и наличие ребятишек, и возраст собственников, чтобы подобрать соответствующую этажность.Игорь Рунец подчеркнул, что "взаимовыручка и единство в сложный момент — основа нашей страны, которая помогает преодолеть любые испытания". "Мы помогаем СВО, мы поддерживаем наших людей локально, в регионах. И вот сегодня мы в Вихоревке. Мы не могли проигнорировать трагедию. Только сообща Россия сможет выстоять и победить. С праздником!", — сказал он.Получая ключи, некоторые люди не могли сдержать слез. Погорельцы выражали благодарность властям и компании BitRiver за внимание. Они не ожидали столь быстрой помощи в обретении крыши над головой. Шестого мая 2024 года лесной пожар, подгоняемый шквалистым ветром, перекинулся на жилые постройки в частном секторе Вихоревки. От огненной стихии пострадало 34 домовладения, 14 из них были полностью уничтожены. Без крова остались 45 человек, в том числе 13 детей.BitRiver — крупнейший оператор дата-центров в России и один из мировых лидеров отрасли промышленного майнинга. Компания активно участвует в социальной и экономической жизни регионов, где расположены ее дата-центры, реализует благотворительные программы, организует мероприятия, а также поддерживает общественные и муниципальные инициативы, соответствующие социально-корпоративной политике BitRiver.

иркутская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

bitriver, пожар, квартиры, поддержка, иркутская область