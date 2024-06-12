https://1prime.ru/20240612/korruptsiya-849111227.html

"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины

"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины - 12.06.2024, ПРАЙМ

"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины

Киевский режим украл миллионы долларов, которые Запад отправил ему в помощь, сообщил ирландский журналист Чей Боуз. | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T23:09+0300

2024-06-12T23:09+0300

2024-06-12T23:10+0300

политика

коррупция на украине

сво

финансовая помощь для украины

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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Киевский режим украл миллионы долларов, которые Запад отправил ему в помощь, сообщил ирландский журналист Чей Боуз."Невероятно. Военные чиновники ВСУ украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект. Деньги должны были быть использованы для строительства укреплений, чтобы остановить русских, и мы знаем, как это было сделано. Именно сюда идут ваши налоги", — отметил он в соцсети X.На рост коррупции указала в феврале главный аудитор Украины Алла Басалаева. По ее словам, за последние два года выросло количество нарушений при госзакупках, так как многие граждане используют конфликт для заработка.Сам Владимир Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.

https://1prime.ru/20240604/korruptsiya-848819559.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

коррупция на украине, сво, финансовая помощь для украины