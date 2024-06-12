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"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины - 12.06.2024, ПРАЙМ
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"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины
"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины - 12.06.2024, ПРАЙМ
"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины
Киевский режим украл миллионы долларов, которые Запад отправил ему в помощь, сообщил ирландский журналист Чей Боуз. | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T23:09+0300
2024-06-12T23:10+0300
политика
коррупция на украине
сво
финансовая помощь для украины
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Киевский режим украл миллионы долларов, которые Запад отправил ему в помощь, сообщил ирландский журналист Чей Боуз."Невероятно. Военные чиновники ВСУ украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект. Деньги должны были быть использованы для строительства укреплений, чтобы остановить русских, и мы знаем, как это было сделано. Именно сюда идут ваши налоги", — отметил он в соцсети X.На рост коррупции указала в феврале главный аудитор Украины Алла Басалаева. По ее словам, за последние два года выросло количество нарушений при госзакупках, так как многие граждане используют конфликт для заработка.Сам Владимир Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
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коррупция на украине, сво, финансовая помощь для украины
Политика, коррупция на Украине, СВО, финансовая помощь для Украины
23:09 12.06.2024 (обновлено: 23:10 12.06.2024)
 
"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины

Ирландского журналиста Боуза поразили масштабы воровства киевских властей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Киевский режим украл миллионы долларов, которые Запад отправил ему в помощь, сообщил ирландский журналист Чей Боуз.
"Невероятно. Военные чиновники ВСУ украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект. Деньги должны были быть использованы для строительства укреплений, чтобы остановить русских, и мы знаем, как это было сделано. Именно сюда идут ваши налоги", — отметил он в соцсети X.
На рост коррупции указала в феврале главный аудитор Украины Алла Басалаева. По ее словам, за последние два года выросло количество нарушений при госзакупках, так как многие граждане используют конфликт для заработка.
Сам Владимир Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
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4 июня, 19:02
 
Политикакоррупция на УкраинеСВОфинансовая помощь для Украины
 
 
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