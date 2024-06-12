https://1prime.ru/20240612/korruptsiya-849111227.html
"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины
"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины - 12.06.2024, ПРАЙМ
"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины
Киевский режим украл миллионы долларов, которые Запад отправил ему в помощь, сообщил ирландский журналист Чей Боуз. | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T23:09+0300
2024-06-12T23:09+0300
2024-06-12T23:10+0300
политика
коррупция на украине
сво
финансовая помощь для украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Киевский режим украл миллионы долларов, которые Запад отправил ему в помощь, сообщил ирландский журналист Чей Боуз."Невероятно. Военные чиновники ВСУ украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект. Деньги должны были быть использованы для строительства укреплений, чтобы остановить русских, и мы знаем, как это было сделано. Именно сюда идут ваши налоги", — отметил он в соцсети X.На рост коррупции указала в феврале главный аудитор Украины Алла Басалаева. По ее словам, за последние два года выросло количество нарушений при госзакупках, так как многие граждане используют конфликт для заработка.Сам Владимир Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
https://1prime.ru/20240604/korruptsiya-848819559.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_613:0:3344:2048_1920x0_80_0_0_ef9930c47bf130290220a51ef69c8371.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коррупция на украине, сво, финансовая помощь для украины
Политика, коррупция на Украине, СВО, финансовая помощь для Украины
"Мы знаем, как это было сделано". На Западе поражены шагом Украины
Ирландского журналиста Боуза поразили масштабы воровства киевских властей
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Киевский режим украл миллионы долларов, которые Запад отправил ему в помощь, сообщил ирландский журналист Чей Боуз.
"Невероятно. Военные чиновники ВСУ украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект. Деньги должны были быть использованы для строительства укреплений, чтобы остановить русских, и мы знаем, как это было сделано. Именно сюда идут ваши налоги", — отметил он в соцсети X
.
На рост коррупции указала в феврале главный аудитор Украины Алла Басалаева. По ее словам, за последние два года выросло количество нарушений при госзакупках, так как многие граждане используют конфликт для заработка.
Сам Владимир Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
Байден рассказал, как провел месяц на Украине среди коррупции