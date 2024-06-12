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В Крыму национализировали активы украинской победительницы "Евровидения"
В Крыму национализировали активы украинской победительницы "Евровидения" - 12.06.2024, ПРАЙМ
В Крыму национализировали активы украинской победительницы "Евровидения"
В Крыму были национализированы активы победительницы "Евровидения" от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, которая также известна как певица Джамала. Об... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T09:22+0300
2024-06-12T09:22+0300
2024-06-12T09:22+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – ПРАЙМ. В Крыму были национализированы активы победительницы "Евровидения" от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, которая также известна как певица Джамала. Об этом рассказал агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, под национализацию попало движимое и недвижимое имущество Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников. Константинов добавил, что Джамала объявлена в розыск за распространение фейков о российской армии. Кроме того, в отношении певицы возбудили уголовное дело. Глава крымского парламента отметил, что активы Джамалы попали в последнее решение, которым в список национализированного имущества лиц, занявших враждебную позицию по отношению к РФ, а также поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов. Парламент Крыма с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и осуществляющих в отношении РФ недружественные действия. Работу по выявлению активов ведет антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что все средства от продажи таких активов пойдут на нужды участников СВО.
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крым, россия, национализация
Политика, КРЫМ, РОССИЯ, Национализация
В Крыму национализировали активы украинской победительницы "Евровидения"
В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – ПРАЙМ. В Крыму были национализированы активы победительницы "Евровидения" от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, которая также известна как певица Джамала. Об этом рассказал агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, под национализацию попало движимое и недвижимое имущество Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников.
Константинов добавил, что Джамала объявлена в розыск за распространение фейков о российской армии. Кроме того, в отношении певицы возбудили уголовное дело.
Глава крымского парламента отметил, что активы Джамалы попали в последнее решение, которым в список национализированного имущества лиц, занявших враждебную позицию по отношению к РФ, а также поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов.
Парламент Крыма с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и осуществляющих в отношении РФ недружественные действия. Работу по выявлению активов ведет антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что все средства от продажи таких активов пойдут на нужды участников СВО.
Соратника Зеленского лишили недвижимости в Крыму