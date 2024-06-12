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В Крыму национализировали активы украинской победительницы "Евровидения" - 12.06.2024, ПРАЙМ
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В Крыму национализировали активы украинской победительницы "Евровидения"
В Крыму национализировали активы украинской победительницы "Евровидения" - 12.06.2024, ПРАЙМ
В Крыму национализировали активы украинской победительницы "Евровидения"
В Крыму были национализированы активы победительницы "Евровидения" от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, которая также известна как певица Джамала. Об... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T09:22+0300
2024-06-12T09:22+0300
политика
крым
россия
национализация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – ПРАЙМ. В Крыму были национализированы активы победительницы "Евровидения" от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, которая также известна как певица Джамала. Об этом рассказал агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, под национализацию попало движимое и недвижимое имущество Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников. Константинов добавил, что Джамала объявлена в розыск за распространение фейков о российской армии. Кроме того, в отношении певицы возбудили уголовное дело. Глава крымского парламента отметил, что активы Джамалы попали в последнее решение, которым в список национализированного имущества лиц, занявших враждебную позицию по отношению к РФ, а также поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов. Парламент Крыма с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и осуществляющих в отношении РФ недружественные действия. Работу по выявлению активов ведет антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что все средства от продажи таких активов пойдут на нужды участников СВО.
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крым, россия, национализация
Политика, КРЫМ, РОССИЯ, Национализация
09:22 12.06.2024
 
В Крыму национализировали активы украинской победительницы "Евровидения"

В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖилые кварталы в Алуште
Жилые кварталы в Алуште - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – ПРАЙМ. В Крыму были национализированы активы победительницы "Евровидения" от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, которая также известна как певица Джамала. Об этом рассказал агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, под национализацию попало движимое и недвижимое имущество Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников.
Константинов добавил, что Джамала объявлена в розыск за распространение фейков о российской армии. Кроме того, в отношении певицы возбудили уголовное дело.
Глава крымского парламента отметил, что активы Джамалы попали в последнее решение, которым в список национализированного имущества лиц, занявших враждебную позицию по отношению к РФ, а также поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов.
Парламент Крыма с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и осуществляющих в отношении РФ недружественные действия. Работу по выявлению активов ведет антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что все средства от продажи таких активов пойдут на нужды участников СВО.
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ПолитикаКРЫМРОССИЯНационализация
 
 
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