https://1prime.ru/20240612/krym-849092654.html

В Крыму национализировали активы украинской победительницы "Евровидения"

В Крыму национализировали активы украинской победительницы "Евровидения" - 12.06.2024, ПРАЙМ

В Крыму национализировали активы украинской победительницы "Евровидения"

В Крыму были национализированы активы победительницы "Евровидения" от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, которая также известна как певица Джамала. Об... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T09:22+0300

2024-06-12T09:22+0300

2024-06-12T09:22+0300

политика

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национализация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – ПРАЙМ. В Крыму были национализированы активы победительницы "Евровидения" от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, которая также известна как певица Джамала. Об этом рассказал агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, под национализацию попало движимое и недвижимое имущество Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников. Константинов добавил, что Джамала объявлена в розыск за распространение фейков о российской армии. Кроме того, в отношении певицы возбудили уголовное дело. Глава крымского парламента отметил, что активы Джамалы попали в последнее решение, которым в список национализированного имущества лиц, занявших враждебную позицию по отношению к РФ, а также поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов. Парламент Крыма с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и осуществляющих в отношении РФ недружественные действия. Работу по выявлению активов ведет антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что все средства от продажи таких активов пойдут на нужды участников СВО.

https://1prime.ru/20240612/zelenskiy-849089880.html

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крым, россия, национализация