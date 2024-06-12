https://1prime.ru/20240612/kuba-849098921.html
Куба пригласила инвесторов из России развивать туринфраструктуру
Куба пригласила инвесторов из России развивать туринфраструктуру - 12.06.2024, ПРАЙМ
Куба пригласила инвесторов из России развивать туринфраструктуру
Куба пригласила российских инвесторов к участию в развитии туристической инфраструктуры, на сегодняшний день на Кубе 24 совместных предприятия с Россией,... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T12:58+0300
2024-06-12T12:58+0300
2024-06-12T12:58+0300
экономика
туризм
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инвестиции
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Куба пригласила российских инвесторов к участию в развитии туристической инфраструктуры, на сегодняшний день на Кубе 24 совместных предприятия с Россией, сообщила первый заместитель министра по туризму Кубы Мария Дель Кармен Орельянас. "Мы надеемся, что будут развиваться российские инвестиции на Кубе. Потому что сейчас на Кубе работают уже более 24 совместных предприятий с Россией, есть совместное управление отелями на Кубе с участием российских компаний. И мы приглашаем не только российских туристов, но и российские компании работать на Кубе", - сказала замминистра по туризму Кубы. Куба в первом квартале 2024 года приняла 67 тысяч российских туристов, это вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече в рамках ПМЭФ с заместителем премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом. Он уточнял, что продолжается работа по созданию круглогодичного курорта на Кубе. Это парк активного отдыха, аналогичный парку "Зарядье" в Москве.
https://1prime.ru/20240521/kuba-848368778.html
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туризм, куба, инвестиции
Экономика, Туризм, КУБА, инвестиции
Куба пригласила инвесторов из России развивать туринфраструктуру
Куба пригласила российских инвесторов к участию в развитии туринфраструктуры
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Куба пригласила российских инвесторов к участию в развитии туристической инфраструктуры, на сегодняшний день на Кубе 24 совместных предприятия с Россией, сообщила первый заместитель министра по туризму Кубы Мария Дель Кармен Орельянас.
"Мы надеемся, что будут развиваться российские инвестиции на Кубе. Потому что сейчас на Кубе работают уже более 24 совместных предприятий с Россией, есть совместное управление отелями на Кубе с участием российских компаний. И мы приглашаем не только российских туристов, но и российские компании работать на Кубе", - сказала замминистра по туризму Кубы.
Куба в первом квартале 2024 года приняла 67 тысяч российских туристов, это вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече в рамках ПМЭФ с заместителем премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом. Он уточнял, что продолжается работа по созданию круглогодичного курорта на Кубе. Это парк активного отдыха, аналогичный парку "Зарядье" в Москве.
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