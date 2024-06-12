Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД Кубы оценили пользу от работы в группе БРИКС - 12.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240612/kuba-849099549.html
В МИД Кубы оценили пользу от работы в группе БРИКС
В МИД Кубы оценили пользу от работы в группе БРИКС - 12.06.2024, ПРАЙМ
В МИД Кубы оценили пользу от работы в группе БРИКС
Работа в группе БРИКС предоставляет новые возможности мирового масштаба, Куба очень внимательно работает в рамках объединения и всегда старается использовать... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T13:20+0300
2024-06-12T13:20+0300
экономика
брикс
россия
куба
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/31/842323127_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_1496b14e1093cb504aa34a40f46f6adc.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Работа в группе БРИКС предоставляет новые возможности мирового масштаба, Куба очень внимательно работает в рамках объединения и всегда старается использовать все возможности для сотрудничества с БРИКС. Об этом рассказал глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Должен сказать, что мы очень внимательно работаем в рамках этой группы и всегда стараемся использовать все возможности, которые есть, для сотрудничества с группой БРИКС. За время нашего пребывания там мы тоже сделали свою работу, и мы считаем, что работа в группе открывает новые возможности в мировом масштабе", — заявил он и подчеркнул, что Россия проводит свое председательство в БРИКС "блестяще".
https://1prime.ru/20240611/briks-849086269.html
куба
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/31/842323127_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_55b5d3d35ed0920a06b2a08a899a59e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брикс, россия, куба
Экономика, БРИКС, РОССИЯ, КУБА
13:20 12.06.2024
 
В МИД Кубы оценили пользу от работы в группе БРИКС

МИД Кубы: работа в группе БРИКС открывает новые возможности мирового масштаба

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Работа в группе БРИКС предоставляет новые возможности мирового масштаба, Куба очень внимательно работает в рамках объединения и всегда старается использовать все возможности для сотрудничества с БРИКС. Об этом рассказал глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Должен сказать, что мы очень внимательно работаем в рамках этой группы и всегда стараемся использовать все возможности, которые есть, для сотрудничества с группой БРИКС. За время нашего пребывания там мы тоже сделали свою работу, и мы считаем, что работа в группе открывает новые возможности в мировом масштабе", — заявил он и подчеркнул, что Россия проводит свое председательство в БРИКС "блестяще".
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявил Путин
Вчера, 20:32
 
ЭкономикаБРИКСРОССИЯКУБА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала