https://1prime.ru/20240612/kuba-849099549.html
В МИД Кубы оценили пользу от работы в группе БРИКС
В МИД Кубы оценили пользу от работы в группе БРИКС - 12.06.2024, ПРАЙМ
В МИД Кубы оценили пользу от работы в группе БРИКС
Работа в группе БРИКС предоставляет новые возможности мирового масштаба, Куба очень внимательно работает в рамках объединения и всегда старается использовать... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T13:20+0300
2024-06-12T13:20+0300
2024-06-12T13:20+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Работа в группе БРИКС предоставляет новые возможности мирового масштаба, Куба очень внимательно работает в рамках объединения и всегда старается использовать все возможности для сотрудничества с БРИКС. Об этом рассказал глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Должен сказать, что мы очень внимательно работаем в рамках этой группы и всегда стараемся использовать все возможности, которые есть, для сотрудничества с группой БРИКС. За время нашего пребывания там мы тоже сделали свою работу, и мы считаем, что работа в группе открывает новые возможности в мировом масштабе", — заявил он и подчеркнул, что Россия проводит свое председательство в БРИКС "блестяще".
https://1prime.ru/20240611/briks-849086269.html
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брикс, россия, куба
Экономика, БРИКС, РОССИЯ, КУБА
В МИД Кубы оценили пользу от работы в группе БРИКС
МИД Кубы: работа в группе БРИКС открывает новые возможности мирового масштаба
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Работа в группе БРИКС предоставляет новые возможности мирового масштаба, Куба очень внимательно работает в рамках объединения и всегда старается использовать все возможности для сотрудничества с БРИКС. Об этом рассказал глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Должен сказать, что мы очень внимательно работаем в рамках этой группы и всегда стараемся использовать все возможности, которые есть, для сотрудничества с группой БРИКС. За время нашего пребывания там мы тоже сделали свою работу, и мы считаем, что работа в группе открывает новые возможности в мировом масштабе", — заявил он и подчеркнул, что Россия проводит свое председательство в БРИКС "блестяще".
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