https://1prime.ru/20240612/kuba-849100997.html

Россия продолжит помогать Кубе, заявил Лавров

Россия продолжит помогать Кубе, заявил Лавров - 12.06.2024, ПРАЙМ

Россия продолжит помогать Кубе, заявил Лавров

Москва продолжит оказание гуманитарной помощи Кубе, в том числе на фоне эмбарго США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T14:16+0300

2024-06-12T14:16+0300

2024-06-12T14:16+0300

экономика

россия

куба

сергей лавров

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Москва продолжит оказание гуманитарной помощи Кубе, в том числе на фоне эмбарго США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей. По его словам, Москва продолжит оказание гумпомощи "нашим кубинским друзьям, в том числе в связи с природными катаклизмами, последствиям коронавирусной инфекции и, конечно же, в связи с тем резко негативным эффектом, который на Кубу оказывает незаконное эмбарго, введенное США вопреки позиции практически всех членов мирового сообщества", — сказал Лавров. По его словам, Москва поддерживает требования Гаваны о безотлагательном снятии экономической, торговой и финансовой блокады Кубы.

https://1prime.ru/20240612/kuba-849099549.html

куба

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россия, куба, сергей лавров