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Россия продолжит помогать Кубе, заявил Лавров - 12.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия продолжит помогать Кубе, заявил Лавров
Россия продолжит помогать Кубе, заявил Лавров - 12.06.2024, ПРАЙМ
Россия продолжит помогать Кубе, заявил Лавров
Москва продолжит оказание гуманитарной помощи Кубе, в том числе на фоне эмбарго США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T14:16+0300
2024-06-12T14:16+0300
экономика
россия
куба
сергей лавров
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Москва продолжит оказание гуманитарной помощи Кубе, в том числе на фоне эмбарго США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей. По его словам, Москва продолжит оказание гумпомощи "нашим кубинским друзьям, в том числе в связи с природными катаклизмами, последствиям коронавирусной инфекции и, конечно же, в связи с тем резко негативным эффектом, который на Кубу оказывает незаконное эмбарго, введенное США вопреки позиции практически всех членов мирового сообщества", — сказал Лавров. По его словам, Москва поддерживает требования Гаваны о безотлагательном снятии экономической, торговой и финансовой блокады Кубы.
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россия, куба, сергей лавров
Экономика, РОССИЯ, КУБА, Сергей Лавров
14:16 12.06.2024
 
Россия продолжит помогать Кубе, заявил Лавров

Лавров: Россия продолжит оказание помощи Кубе, в том числе на фоне эмбарго США

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Москва продолжит оказание гуманитарной помощи Кубе, в том числе на фоне эмбарго США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.
По его словам, Москва продолжит оказание гумпомощи "нашим кубинским друзьям, в том числе в связи с природными катаклизмами, последствиям коронавирусной инфекции и, конечно же, в связи с тем резко негативным эффектом, который на Кубу оказывает незаконное эмбарго, введенное США вопреки позиции практически всех членов мирового сообщества", — сказал Лавров.
По его словам, Москва поддерживает требования Гаваны о безотлагательном снятии экономической, торговой и финансовой блокады Кубы.
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
В МИД Кубы оценили пользу от работы в группе БРИКС
13:20
 
ЭкономикаРОССИЯКУБАСергей Лавров
 
 
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