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Россия продолжит помогать Кубе, заявил Лавров
Россия продолжит помогать Кубе, заявил Лавров - 12.06.2024, ПРАЙМ
Россия продолжит помогать Кубе, заявил Лавров
Москва продолжит оказание гуманитарной помощи Кубе, в том числе на фоне эмбарго США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T14:16+0300
2024-06-12T14:16+0300
2024-06-12T14:16+0300
экономика
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Москва продолжит оказание гуманитарной помощи Кубе, в том числе на фоне эмбарго США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей. По его словам, Москва продолжит оказание гумпомощи "нашим кубинским друзьям, в том числе в связи с природными катаклизмами, последствиям коронавирусной инфекции и, конечно же, в связи с тем резко негативным эффектом, который на Кубу оказывает незаконное эмбарго, введенное США вопреки позиции практически всех членов мирового сообщества", — сказал Лавров. По его словам, Москва поддерживает требования Гаваны о безотлагательном снятии экономической, торговой и финансовой блокады Кубы.
https://1prime.ru/20240612/kuba-849099549.html
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россия, куба, сергей лавров
Экономика, РОССИЯ, КУБА, Сергей Лавров
Россия продолжит помогать Кубе, заявил Лавров
Лавров: Россия продолжит оказание помощи Кубе, в том числе на фоне эмбарго США
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Москва продолжит оказание гуманитарной помощи Кубе, в том числе на фоне эмбарго США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.
По его словам, Москва продолжит оказание гумпомощи "нашим кубинским друзьям, в том числе в связи с природными катаклизмами, последствиям коронавирусной инфекции и, конечно же, в связи с тем резко негативным эффектом, который на Кубу оказывает незаконное эмбарго, введенное США вопреки позиции практически всех членов мирового сообщества", — сказал Лавров.
По его словам, Москва поддерживает требования Гаваны о безотлагательном снятии экономической, торговой и финансовой блокады Кубы.
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