https://1prime.ru/20240612/kursy-849107338.html

ЦБ рассказал, как теперь будут определять курсы доллара и евро

ЦБ рассказал, как теперь будут определять курсы доллара и евро - 12.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ рассказал, как теперь будут определять курсы доллара и евро

ЦБ РФ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать отчетность банков и информацию внебиржевых торгов, сказано в сообщении... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T18:51+0300

2024-06-12T18:51+0300

2024-06-12T18:51+0300

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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. ЦБ РФ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать отчетность банков и информацию внебиржевых торгов, сказано в сообщении регулятора. Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ)."Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю",- говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240611/sanatsiya-849054148.html

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