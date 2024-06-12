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ЦБ рассказал, как теперь будут определять курсы доллара и евро - 12.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ рассказал, как теперь будут определять курсы доллара и евро
ЦБ рассказал, как теперь будут определять курсы доллара и евро - 12.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, как теперь будут определять курсы доллара и евро
ЦБ РФ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать отчетность банков и информацию внебиржевых торгов, сказано в сообщении... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T18:51+0300
2024-06-12T18:51+0300
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. ЦБ РФ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать отчетность банков и информацию внебиржевых торгов, сказано в сообщении регулятора. Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ)."Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю",- говорится в сообщении.
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курсы валют, доллар, евро
Банк России, Курсы валют, доллар, евро
18:51 12.06.2024
 
ЦБ рассказал, как теперь будут определять курсы доллара и евро

ЦБ для определения курсов доллара и евро будет использовать отчетность банков

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. ЦБ РФ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать отчетность банков и информацию внебиржевых торгов, сказано в сообщении регулятора.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ).
"Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю",- говорится в сообщении.
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