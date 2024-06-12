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Эксперты подсчитали стоимость в России комплекта вещей для детского лагеря - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперты подсчитали стоимость в России комплекта вещей для детского лагеря
Эксперты подсчитали стоимость в России комплекта вещей для детского лагеря - 12.06.2024, ПРАЙМ
Эксперты подсчитали стоимость в России комплекта вещей для детского лагеря
Новый комплект вещей для детского лагеря обойдется в России в среднем в 14,5 тысячи рублей, однако такой же набор "с рук" будет стоить лишь 7,5 тысячи,... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T10:45+0300
2024-06-12T10:45+0300
экономика
дети
отдых
одежда
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Новый комплект вещей для детского лагеря обойдется в России в среднем в 14,5 тысячи рублей, однако такой же набор "с рук" будет стоить лишь 7,5 тысячи, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито" на основе собственных данных. "Новый комплект, состоящий из кроссовок, сандалий, сланцев, купальника или плавок, шорт, футболки, майки, кепки и чемодана, будет стоить в среднем 14 500 рублей. Такой же набор в ресейле обойдется в 7 500 рублей. Экономия составит почти 50%", - сказано в исследовании. При этом аналитики отметили, что некоторые летние товары в апреле-мае подешевели год к году: к примеру, кепки и панамы стали стоить дешевле на 26%, кроссовки и кеды - на 14%, купальники и плавки подешевели на 11%, а чемоданы - на 4%. Основными летними товарами, которые россияне покупают для детей на "Авито", стали детские кроссовки и кеды, сандали, футболки и майки, шорты, а также пляжная одежда. Продажи кед и кроссовок выросли в 4 раза, а сандалей - в 2,5 раза. Продажи пляжных тапок и сланцев увеличились на 60%. В апреле-мае продажи детской пляжной одежды - купальников и плавок - выросли в 4,5 раза. Продажи шорт увеличились в 4 раза, а футболок и маек - втрое. "Если зимой детей не выпускают на улицу без шапки, то летом - без панамы или кепки, чтобы ребенок не получил солнечный удар. За этим обязательно следят и в лагерях. Заботливые родители активно покупали такие аксессуары этой весной. Так, продажи кепок и панам выросли в 3 раза. Средняя цена - 500 рублей в ресейле и 700 рублей за новый аксессуар", - отметили в "Авито".
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дети, отдых, одежда
Экономика, дети, отдых, одежда
10:45 12.06.2024
 
Эксперты подсчитали стоимость в России комплекта вещей для детского лагеря

"Авито": комплект вещей для детского лагеря обойдется примерно в 14,5 тыс рублей

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОткрытие летней смены в детском центре "Орлёнок"
Открытие летней смены в детском центре Орлёнок - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Новый комплект вещей для детского лагеря обойдется в России в среднем в 14,5 тысячи рублей, однако такой же набор "с рук" будет стоить лишь 7,5 тысячи, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито" на основе собственных данных.
"Новый комплект, состоящий из кроссовок, сандалий, сланцев, купальника или плавок, шорт, футболки, майки, кепки и чемодана, будет стоить в среднем 14 500 рублей. Такой же набор в ресейле обойдется в 7 500 рублей. Экономия составит почти 50%", - сказано в исследовании.
При этом аналитики отметили, что некоторые летние товары в апреле-мае подешевели год к году: к примеру, кепки и панамы стали стоить дешевле на 26%, кроссовки и кеды - на 14%, купальники и плавки подешевели на 11%, а чемоданы - на 4%. Основными летними товарами, которые россияне покупают для детей на "Авито", стали детские кроссовки и кеды, сандали, футболки и майки, шорты, а также пляжная одежда.
Продажи кед и кроссовок выросли в 4 раза, а сандалей - в 2,5 раза. Продажи пляжных тапок и сланцев увеличились на 60%. В апреле-мае продажи детской пляжной одежды - купальников и плавок - выросли в 4,5 раза. Продажи шорт увеличились в 4 раза, а футболок и маек - втрое.
"Если зимой детей не выпускают на улицу без шапки, то летом - без панамы или кепки, чтобы ребенок не получил солнечный удар. За этим обязательно следят и в лагерях. Заботливые родители активно покупали такие аксессуары этой весной. Так, продажи кепок и панам выросли в 3 раза. Средняя цена - 500 рублей в ресейле и 700 рублей за новый аксессуар", - отметили в "Авито".
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