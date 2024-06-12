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Матвиенко: в обществе назрел запрос на обновление элит - 12.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Матвиенко: в обществе назрел запрос на обновление элит
Матвиенко: в обществе назрел запрос на обновление элит - 12.06.2024, ПРАЙМ
Матвиенко: в обществе назрел запрос на обновление элит
России предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого она окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического и социального прогресса, | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T07:00+0300
2024-06-12T07:02+0300
экономика
валентина матвиенко
россия
прорыв
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. России предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого она окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического и социального прогресса, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "У нас впереди новый виток развития, - написала она в своем блоге на сайте Совфеда в День России. - Его цели и задачи президент определил в послании Федеральному Собранию, Указе о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, выступлении на Петербургском международном экономическом форуме". Спикер Совфеда подчеркнула, что сегодня обществу представлен четкий образ будущего страны, отвечающей высоким стандартам качества жизни, запросам граждан России, ценностям российской цивилизации. По ее словам, Российской Федерации "предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого наше Отечество окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического, экономического, социального прогресса". Вместе с тем Матвиенко отметила, что сложившаяся к сегодняшнему дню в России "система принятия и реализации решений – одна из самых эффективных", и подчеркнула, что в обществе назрел запрос на обновление элит."Люди хотят, чтобы в российской элите было больше молодежи, перспективной, инициативной, плоть от плоти народа, больше патриотов, готовых посвятить себя служению России. Чтобы появились механизмы, обеспечивающие пополнение элиты именно такими гражданами", - написала спикер.Ответ президента на этот запрос уже последовал – создать условия для появления в органах госвласти участников специальной военной операции – людей надёжных, проверенных, делом доказавших свою преданность, отметила Матвиенко.
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валентина матвиенко, россия, прорыв
Экономика, Валентина Матвиенко, РОССИЯ, прорыв
07:00 12.06.2024 (обновлено: 07:02 12.06.2024)
 
Матвиенко: в обществе назрел запрос на обновление элит

Матвиенко: России предстоит стратегический прорыв, новый виток развития

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. России предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого она окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического и социального прогресса, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"У нас впереди новый виток развития, - написала она в своем блоге на сайте Совфеда в День России. - Его цели и задачи президент определил в послании Федеральному Собранию, Указе о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, выступлении на Петербургском международном экономическом форуме".
Спикер Совфеда подчеркнула, что сегодня обществу представлен четкий образ будущего страны, отвечающей высоким стандартам качества жизни, запросам граждан России, ценностям российской цивилизации.
По ее словам, Российской Федерации "предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого наше Отечество окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического, экономического, социального прогресса".
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Вместе с тем Матвиенко отметила, что сложившаяся к сегодняшнему дню в России "система принятия и реализации решений – одна из самых эффективных", и подчеркнула, что в обществе назрел запрос на обновление элит.
"Люди хотят, чтобы в российской элите было больше молодежи, перспективной, инициативной, плоть от плоти народа, больше патриотов, готовых посвятить себя служению России. Чтобы появились механизмы, обеспечивающие пополнение элиты именно такими гражданами", - написала спикер.
Ответ президента на этот запрос уже последовал – создать условия для появления в органах госвласти участников специальной военной операции – людей надёжных, проверенных, делом доказавших свою преданность, отметила Матвиенко.
 
ЭкономикаВалентина МатвиенкоРОССИЯпрорыв
 
 
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