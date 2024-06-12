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В узбекской диаспоре назвали плюсы цифрового профиля мигранта в России

В узбекской диаспоре назвали плюсы цифрового профиля мигранта в России - 12.06.2024, ПРАЙМ

В узбекской диаспоре назвали плюсы цифрового профиля мигранта в России

Примерно 50% правонарушений трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ связано с регистрационным учетом, применение цифрового профиля мигранта поможет решить данную | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T15:52+0300

2024-06-12T15:52+0300

2024-06-12T15:52+0300

политика

россия

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ТАШКЕНТ, 12 июн – ПРАЙМ. Примерно 50% правонарушений трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ связано с регистрационным учетом, применение цифрового профиля мигранта поможет решить данную проблему. Такое мнение выразил председатель совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахром Исмаилов. В апреле МВД РФ завершило работу над законопроектом, ужесточающим госконтроль в сфере миграции. Документ, в частности, предусматривает создание цифрового профиля для трудовых мигрантов, в котором будут фиксироваться перемещения иностранных работников в стране. Пилотный проект по внедрению цифровых профилей планируется реализовать в Подмосковье. "Чтобы вы понимали, на сегодняшний день процентов пятьдесят правонарушений связано у нас с регистрационным учетом. Эта система должна быть, на мой взгляд, выстроена по-новому. Большие надежды на "Цифровой профиль мигранта", который находится уже на финальной миле. И тогда по идее много вопросов, связанных с бюрократическими проволочками, должны перевести их на цифровые рельсы", - сказал Исмаилов в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвященного вопросам трудовой миграции. По его мнению, проблему регистрационного учета трудовых мигрантов следует решать системно, приводить в порядок в соответствии с текущими потребностями законодательства России по реформированию института регистрации. Он полагает, что есть явный дисбаланс с точки зрения прав и обязанностей в этом процессе. "Как вы знаете, иностранные граждане в России встать на регистрационный учет не могут без помощи принимающей стороны. Но по факту за отсутствие регистрации караются, в первую очередь иностранные граждане", — добавил Исмаилов. Согласно официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами Узбекистана, находятся около 2 миллионов человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе около одного миллиона — в России.

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