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Россияне за год значительно нарастили траты на мороженое

Россияне за год значительно нарастили траты на мороженое - 12.06.2024, ПРАЙМ

Россияне за год значительно нарастили траты на мороженое

Россияне в мае этого года потратили на мороженое 27,5 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T10:26+0300

2024-06-12T10:26+0300

2024-06-12T10:26+0300

экономика

россияне

мороженое

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россияне в мае этого года потратили на мороженое 27,5 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "В мае 2024 года россияне купили мороженого на 27,5 млрд рублей. Для сравнения, в мае прошлого года этот показатель был на уровне 21,3 млрд рублей, то есть на 29% меньше. В натуральном выражении число продаж выросло на 16%", - подсчитали там. В региональном разрезе больше всего мороженого в розничных магазинах купили в Москве – за месяц жители столицы потратили на него 4,1 миллиарда рублей. Следом идут Московская область – 2,9 миллиарда, Санкт-Петербург – 1,4 миллиарда, Краснодарский край – 1,2 миллиарда и Свердловская область – 753,3 миллиона рублей. При этом, по словам руководителя товарной группы "Молоко" ЦРПТ Юлии Кузьминой, подводить итоги июня рано, но в показатели за этот месяц внес вклад ПМЭФ - поскольку для гостей форума была произведена одна тонна лимитированного эскимо. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россияне, мороженое