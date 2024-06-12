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Россияне за год значительно нарастили траты на мороженое - 12.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240612/morozhenoe-849094781.html
Россияне за год значительно нарастили траты на мороженое
Россияне за год значительно нарастили траты на мороженое - 12.06.2024, ПРАЙМ
Россияне за год значительно нарастили траты на мороженое
Россияне в мае этого года потратили на мороженое 27,5 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T10:26+0300
2024-06-12T10:26+0300
экономика
россияне
мороженое
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россияне в мае этого года потратили на мороженое 27,5 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "В мае 2024 года россияне купили мороженого на 27,5 млрд рублей. Для сравнения, в мае прошлого года этот показатель был на уровне 21,3 млрд рублей, то есть на 29% меньше. В натуральном выражении число продаж выросло на 16%", - подсчитали там. В региональном разрезе больше всего мороженого в розничных магазинах купили в Москве – за месяц жители столицы потратили на него 4,1 миллиарда рублей. Следом идут Московская область – 2,9 миллиарда, Санкт-Петербург – 1,4 миллиарда, Краснодарский край – 1,2 миллиарда и Свердловская область – 753,3 миллиона рублей. При этом, по словам руководителя товарной группы "Молоко" ЦРПТ Юлии Кузьминой, подводить итоги июня рано, но в показатели за этот месяц внес вклад ПМЭФ - поскольку для гостей форума была произведена одна тонна лимитированного эскимо. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россияне, мороженое
Экономика, россияне, мороженое
10:26 12.06.2024
 
Россияне за год значительно нарастили траты на мороженое

ЦРПТ: россияне в мае нарастили траты на мороженое на 30%, до 27,5 млрд рублей

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень мороженого в ГУМе
День мороженого в ГУМе - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россияне в мае этого года потратили на мороженое 27,5 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"В мае 2024 года россияне купили мороженого на 27,5 млрд рублей. Для сравнения, в мае прошлого года этот показатель был на уровне 21,3 млрд рублей, то есть на 29% меньше. В натуральном выражении число продаж выросло на 16%", - подсчитали там.
В региональном разрезе больше всего мороженого в розничных магазинах купили в Москве – за месяц жители столицы потратили на него 4,1 миллиарда рублей. Следом идут Московская область – 2,9 миллиарда, Санкт-Петербург – 1,4 миллиарда, Краснодарский край – 1,2 миллиарда и Свердловская область – 753,3 миллиона рублей.
При этом, по словам руководителя товарной группы "Молоко" ЦРПТ Юлии Кузьминой, подводить итоги июня рано, но в показатели за этот месяц внес вклад ПМЭФ - поскольку для гостей форума была произведена одна тонна лимитированного эскимо.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Экономикароссиянемороженое
 
 
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